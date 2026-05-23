Ederson vicino al ManUTD: l'Atalanta verso i 750 milioni di plusvalenze nell'era Percassi

Lo farà senza Raffaele Palladino in panchina (il tecnico si è congedato al termine del match del Franchi) e molto probabilmente senza Ederson a centrocampo. Il calciatore brasiliano classe 1999 è finito nel mirino del Manchester United , che avrebbe già trovato un’intesa con i bergamaschi per il trasferimento.

La stagione dell’ Atalanta si è conclusa con il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina . Ora l’orizzonte del club bergamasco è programmare la prossima stagione dove dovrà affrontare, per prima cosa, i preliminari di Conference League .

Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, il club inglese ha messo sul piatto una offerta all’Atalanta da 48 milioni di euro più 4 di bonus. Ma a quanto ammonterebbe la plusvalenza per il club bergamasco? Al 30 giugno 2025 (data di chiusura dell’ultimo bilancio pubblicato dall’Atalanta) il valore netto contabile di Ederson era pari a 9,18 milioni di euro, con due anni di contratto residuo. Considerando gli ammortamenti, al 30 giugno 2026, quando mancherà un solo anno dalla scadenza, questo valore sarà sceso a 4,59 milioni di euro. Se le cifre dell’offerta dello United fossero confermate, l’Atalanta dalla cessione di Ederson ne ricaverebbe una plusvalenza di 43,41 milioni.

Se queste cifre fossero confermate a bilancio – se l’operazione si dovesse concretizzare dopo il 30 giugno bisognerà attendere quello relativo all’esercizio 2026/27 – si tratterebbe della terza plusvalenza più alta della storia atalantina, in una graduatoria guidata dalla cessione di Hojlund, sempre al Manchester United (53,2 milioni di plusvalenza) a cui segue la cessione di Koopmeiners alla Juventus (44,5 milioni di plusvalenza). È bene sottolineare, come le cifre riportate nella tabella sottostante riguardanti Lookman non siano ancora ufficiali (le scopriremo dal bilancio 2025/26). E chiaramente anche per Ederson ci si riferisce alle indiscrezioni di questi giorni.

Se le cifre relative all’affare Lookman fossero confermate dal prossimo bilancio e la cessione di Ederson si definisse prima del prossimo 30 giugno, la stagione 2025/26 diventerebbe la più remunerativa in termini di incassi da plusvalenze nell’era Percassi. In totale, dal 2010 il club bergamasco ha generaro plusvalenze per un totale che supera i 740 milioni di euro.

Infine, nelle cifre dell’eventuale operazione Ederson, oltre alla plusvalenza di 43 milioni, va calcolato anche l’impatto positivo conseguente al risparmio dell’ultimo anno di ammortamento e dello stipendio lordo del brasiliano. Nel dettaglio, il risparmio si rifletterebbe sull’esercizio 2026/27 (indipendentemente da quando si concluderebbe l’operazione, prima o dopo il 30 giugno), per un totale di 4,59 milioni di euro relativo all’ultimo anno di ammortamento e per 2,62 milioni di euro lordi di ingaggio – Ederson beneficia ancora del Decreto Crecita –, per una cifra complessiva di 7,21 milioni.