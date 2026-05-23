Ederson vicino al ManUTD: l'Atalanta verso i 750 milioni di plusvalenze nell'era Percassi

Il centrocampista brasiliano potrebbe essere l’ennesima grande cessione da parte del club bergamasco.

Di
Redazione
Finanza
Onefootball
ederson
Ederson (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

La stagione dell’Atalanta si è conclusa con il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina. Ora l’orizzonte del club bergamasco è programmare la prossima stagione dove dovrà affrontare, per prima cosa, i preliminari di Conference League.

Lo farà senza Raffaele Palladino in panchina (il tecnico si è congedato al termine del match del Franchi) e molto probabilmente senza Ederson a centrocampo. Il calciatore brasiliano classe 1999 è finito nel mirino del Manchester United, che avrebbe già trovato un’intesa con i bergamaschi per il trasferimento.

 

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, il club inglese ha messo sul piatto una offerta all’Atalanta da 48 milioni di euro più 4 di bonus. Ma a quanto ammonterebbe la plusvalenza per il club bergamasco? Al 30 giugno 2025 (data di chiusura dell’ultimo bilancio pubblicato dall’Atalanta) il valore netto contabile di Ederson era pari a 9,18 milioni di euro, con due anni di contratto residuo. Considerando gli ammortamenti, al 30 giugno 2026, quando mancherà un solo anno dalla scadenza, questo valore sarà sceso a 4,59 milioni di euro. Se le cifre dell’offerta dello United fossero confermate, l’Atalanta dalla cessione di Ederson ne ricaverebbe una plusvalenza di 43,41 milioni.

Se queste cifre fossero confermate a bilancio – se l’operazione si dovesse concretizzare dopo il 30 giugno bisognerà attendere quello relativo all’esercizio 2026/27 – si tratterebbe della terza plusvalenza più alta della storia atalantina, in una graduatoria guidata dalla cessione di Hojlund, sempre al Manchester United (53,2 milioni di plusvalenza) a cui segue la cessione di Koopmeiners alla Juventus (44,5 milioni di plusvalenza). È bene sottolineare, come le cifre riportate nella tabella sottostante riguardanti Lookman non siano ancora ufficiali (le scopriremo dal bilancio 2025/26). E chiaramente anche per Ederson ci si riferisce alle indiscrezioni di questi giorni.

Se le cifre relative all’affare Lookman fossero confermate dal prossimo bilancio e la cessione di Ederson si definisse prima del prossimo 30 giugno, la stagione 2025/26 diventerebbe la più remunerativa in termini di incassi da plusvalenze nell’era Percassi. In totale, dal 2010 il club bergamasco ha generaro plusvalenze per un totale che supera i 740 milioni di euro.

Infine, nelle cifre dell’eventuale operazione Ederson, oltre alla plusvalenza di 43 milioni, va calcolato anche l’impatto positivo conseguente al risparmio dell’ultimo anno di ammortamento e dello stipendio lordo del brasiliano. Nel dettaglio, il risparmio si rifletterebbe sull’esercizio 2026/27 (indipendentemente da quando si concluderebbe l’operazione, prima o dopo il 30 giugno), per un totale di 4,59 milioni di euro relativo all’ultimo anno di ammortamento e per 2,62 milioni di euro lordi di ingaggio – Ederson beneficia ancora del Decreto Crecita –, per una cifra complessiva di 7,21 milioni.

Non perderti tutte le 104 sfide dei Mondiali 2026 e molto altro su DAZN. Attiva il pacchetto FULL a 24,99 euro al mese anziché 36,99 euro. Clicca qui e scopri di più.