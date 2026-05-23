Hull City e Middlesbrough si giocano la partita più ricca dell’anno: quanto vale la promozione in Premier

Dopo il caso spionaggio, che ha decretato l’estromissione del Southampton, Hull City e Middlesbrough sono pronte a giocarsi il tutto per tutto quest’oggi sul prato dell’iconico Wembley nella finale dei playoff di Championship. In palio un posto nella prossima Premier League. Proprio per la posta in palio, questa è a tutti gli effetti la partita più ricca del calcio mondiale. Garantisce, infatti, ricavi da record – degni del campionato più importante del mondo – capaci di influenzare il destino di qualunque club inglese. Partecipare o meno alla Premier si può paragonare a una questione di vita o morte, ovviamente parlando in termini sportivi. Infatti, in palio non c’è solo un posto in Premier League, ma anche un assegno particolarmente corposo: il più classico dei biglietti d’oro per il campionato più seguito e remunerativo al mondo. Per i tifosi, è un sogno. Per i club, una svolta.

Un ritorno atteso in Premier League Hull City : assente dalla Premier League dalla stagione 2016/17 , cerca il ritorno nel massimo campionato dopo aver giocato per un anno anche nella terza divisione

: assente dalla dalla stagione , cerca il ritorno nel massimo campionato dopo aver giocato per un anno anche nella terza divisione Middlesbrough: fuori dalla Premier dal 2016/17, dopo esserci stato solamente una stagione La finale più ricca del calcio Hull City e Middlesbrough si sfidano per un posto tra le grandi del calcio inglese e per cambiare il proprio futuro economico e sportivo. Davanti a 90.000 spettatori a Wembley, la vincente conquisterà la Premier League e avrà un impatto economico minimo di oltre 200 milioni di euro. Una partita che risponde perfettamente alla domanda: quanto vale promozione Premier League?