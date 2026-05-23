Hull City e Middlesbrough si giocano la partita più ricca dell’anno: quanto vale la promozione in Premier

Dopo il caso spionaggio, che ha decretato l’estromissione del Southampton, Hull City e Middlesbrough sono pronte a giocarsi il tutto per tutto quest’oggi sul prato dell’iconico Wembley nella finale dei playoff di Championship. In palio un posto nella prossima Premier League.
Proprio per la posta in palio, questa è a tutti gli effetti la partita più ricca del calcio mondiale. Garantisce, infatti, ricavi da record – degni del campionato più importante del mondo – capaci di influenzare il destino di qualunque club inglese. Partecipare o meno alla Premier si può paragonare a una questione di vita o morte, ovviamente parlando in termini sportivi. Infatti, in palio non c’è solo un posto in Premier League, ma anche un assegno particolarmente corposo: il più classico dei biglietti d’oro per il campionato più seguito e remunerativo al mondo. Per i tifosi, è un sogno. Per i club, una svolta.
Un ritorno atteso in Premier League
- Hull City: assente dalla Premier League dalla stagione 2016/17, cerca il ritorno nel massimo campionato dopo aver giocato per un anno anche nella terza divisione
- Middlesbrough: fuori dalla Premier dal 2016/17, dopo esserci stato solamente una stagione
La finale più ricca del calcio
Hull City e Middlesbrough si sfidano per un posto tra le grandi del calcio inglese e per cambiare il proprio futuro economico e sportivo. Davanti a 90.000 spettatori a Wembley, la vincente conquisterà la Premier League e avrà un impatto economico minimo di oltre 200 milioni di euro. Una partita che risponde perfettamente alla domanda: quanto vale promozione Premier League?
Quanto vale promozione Premier League
Nel dettaglio, la squadra promossa quest’anno, anche in caso di arrivo all’ultimo posto nella Premier League 2026/27 si garantisce un assegno di oltre 142 milioni di euro, secondo le stime di Sportico. Nel caso centrasse la salvezza, ecco che questa cifra lieviterebbe a oltre 160 milioni – cifra prevista per chi arriverà 17° posto nel massimo campionato della prossima stagione – a cui si andrebbero a sommare i proventi per un’altra annata in Premier. Inoltre, non va dimenticato il cosiddetto paracadute – il contributo per le squadre che retrocedono in Championship – che è attivo fin da subito in caso di retrocessione diretta in Championship. Il suo valore è di più di 86 milioni di euro, mentre in Serie A per chi retrocede alla prima stagione dopo la promozione dalla B questo è pari a 10 milioni.
Insomma, la promozione in Premier League vale oltre 228 milioni di euro anche in caso di retrocessione immediata in Championship. Questa cifra si raggiunge considerando:
- Un anno di ricavi minimi da diritti tv: più di 142 milioni di euro (contro i 30 milioni della Serie A);
- Paracadute retrocessione per la stagione successiva: più di 86 milioni di euro (contro i 10 milioni della Serie A).
Per fare un confronto diretto, quindi, la promozione in Serie A vale un minimo di circa 40 milioni di euro: si parla quindi quasi sei volte in meno rispetto alla promozione in Premier League.