Belgio, Garcia punta su Lukaku: i 26 convocati per i Mondiali 2026

I Mondiali 2026 sono dietro l’angolo e il Belgio proverà a staccarsi di dosso l’etichetta di possibile sorpresa in quello che sarà l’ultimo mondiale della cosiddetta generazione d’oro, che ha comunque perso diversi elementi importanti nel corso degli ultimi anni.

In vista della rassegna iridata che si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico, con inizio fissato per l’11 giugno, il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Marsiglia, ha diramato la lista dei 26 calciatori che prenderanno parte ai Mondiali di questa estate.