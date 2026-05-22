Belgio, Garcia punta su Lukaku: i 26 convocati per i Mondiali 2026

I Mondiali 2026 sono dietro l’angolo e il Belgio proverà a staccarsi di dosso l’etichetta di possibile sorpresa in quello che sarà l’ultimo mondiale della cosiddetta generazione d’oro, che ha comunque perso diversi elementi importanti nel corso degli ultimi anni.
In vista della rassegna iridata che si giocherà fra Stati Uniti, Canada e Messico, con inizio fissato per l’11 giugno, il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Marsiglia, ha diramato la lista dei 26 calciatori che prenderanno parte ai Mondiali di questa estate.
Fra questi c’è anche Romelu Lukaku, che negli ultimi mesi è stao indisponibile per il Napoli di Antonio Conte per un guaio fisico che ha scatenato anche un caso intorno all’ex attaccante di Chelsea e Inter. Escluso, invece, rimanendo al reparto avanzato, Lois Openda della Juventus.
Belgio convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori
In totale sono cinque i rappresentanti della Serie A scelti da Garcia per rappresentare il Belgio ai Mondiali.
Di seguito, tutti i calciatori del Belgio convocati per i Mondiali 2026:
Portieri
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Senne Lammens (Manchester United)
- Mike Penders (Strasburgo)
Difensori
- Timothy Castagne (Fulham)
- Zeno Debast (Sporting Lisbona)
- Maxim De Cupyer (Brighton)
- Koni De Winter (Milan)
- Brandon Mechele (Club Brugge)
- Thomas Meunier (Lille)
- Nathan Ngoy (Lille)
- Joaquin Seys (Club Brugge)
- Arthur Theate (Eintracht Francoforte)
Centrocampisti
- Kevin de Bruyne (Napoli)
- Amadou Onana (Aston Villa)
- Nicolas Raskin (Rangers)
- Youri Tielemans (Aston Villa)
- Hans Vanaken (Club Brugge)
- Axel Witsel (Girona)
Attaccanti
- Charles De Ketelaere (Atalanta)
- Jeremy Doku (Manchester City)
- Matias Fernandez-Pardo (Lille)
- Romelu Lukaku (Napoli)
- Dodi Lukebakio (Benfica)
- Diego Moreira (Strasburgo)
- Alexis Saelemaekers (Milan)
- Leandro Trossard (Arsenal)