Francia, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Koné della Roma, fuori gli juventini Thuram e Kalulu

In vista della rassegna iridata, che vedrà la sua finalissima svolgersi il prossimo 19 luglio, il Ct dei francesi ha sciolto i propri dubbi relativi alla lista dei 26 giocatori convocati in un tempo abbastanza breve e con un certo anticipo. Una cosa che ha sorpreso la maggior parte degli addetti ai lavori, vista l’enorme qualità e possibilità di scelta data dall’altissimo livello dei calciatori francesi, grandi protagonisti del calcio mondiale ormai da diversi anni.

La Francia è una delle grandi favorite per la vittoria finale dei Mondiali 2026 che si giocheranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Si tratterà dell’ultimo impegno ufficiale sulla panchina della nazionale del commissario tecnico Didier Deschamps, in carica dal 2012.

Fra questi non ci sarà Antoine Griezmann, che ha appena annunciato il suo addio all’Atletico Madrid e dalla prossima stagione giocherà in MLS, il massimo campionato nordamericano, con la maglia degli Orlando City.

Francia convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori

Nella lista trovano spazio anche diversi calciatori che militano in Serie A. Sono quattro in totale. Mentre sono stati esclusi gli juventini Kephren Thuram e Pierre Kalulu.