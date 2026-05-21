Il tabellone Roland Garros 2026 è stato pubblicato dopo la fine dei turni di qualificazione, dove diversi tennisti italiani si sono messi in luce. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputerà dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.

Il Roland Garros 2026 – Un evento globale su terra rossa

Il Roland Garros 2026 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali: