Germania, i convocati per i Mondiali 2026: quinta volta per Neuer, nessuno dalla Serie A

Julian Nagelsmann ha ufficializzato la lista dei 26 convocati della Germania per i Mondiali 2026 che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’annuncio è arrivato dal DFB-Campus di Francoforte, con il Ct tedesco che ha scelto Joshua Kimmich come capitano della selezione che andrà a caccia del quinto titolo mondiale della propria storia.

«Parlando con i giocatori negli ultimi giorni, ho percepito quanto tutti siano entusiasti per questo Mondiale – ha spiegato Nagelsmann –. Tutti non vedono l’ora di iniziare la preparazione nelle prossime settimane. Abbiamo una rosa forte, nella quale ho piena fiducia. Con il supporto dei nostri tifosi vogliamo disputare un grande torneo».

La Germania inizierà il proprio raduno all’adidas Home Ground di Herzogenaurach a partire da mercoledì. Prima della partenza per il Nord America, i tedeschi sfideranno la Finlandia a Mainz il 31 maggio nell’ultima amichevole in patria, mentre il 6 giugno affronteranno gli Stati Uniti a Chicago.

Inserita nel Gruppo E, la nazionale tedesca debutterà il 14 giugno contro Curaçao a Houston. Successivamente affronterà la Costa d’Avorio il 20 giugno a Toronto e chiuderà la fase a gironi il 25 giugno contro l’Ecuador a New York/New Jersey.