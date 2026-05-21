Quanto guadagnano i calciatori in Italia? Il 49% sotto i 50mila euro annui

L’ INPS ha pubblicato anche quest’anno l’Osservatorio con le statistiche sui lavoratori appartenenti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) . Un’analisi da cui emerge come gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nel 2025 sono risultati 13.686 , con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Nel 2025 risulta invariata la distribuzione per federazione sportiva, il 65,6% degli sportivi è formato dagli aderenti alla Federazione Calcio e il 34,4% è rappresentato dalle altre Federazioni A livello territoriale, più della metà degli sportivi lavora al Nord (53,4%), soprattutto nel Nord-ovest (31%). Il Centro rappresenta il 25,2%, il Sud il 16,1% e in coda le Isole con il 5,3%.

Quanto guadagnano i calciatori? I dati dell’INPS per il 2025

Per quanto riguarda i calciatori, nel 2025 sono stati 4.291 gli atleti tesserati alla FIGC che hanno versato almeno un contributo (che viene versato anche dai giocatori stranieri), in rialzo rispetto ai 4.148 del 2024. Secondo i dati resi noti dall’INPS, il 49,4% dei calciatori tesserati arriva ad avere una contribuzione lorda fino a 50mila euro, in calo rispetto al 2024 quando erano oltre il 51,1%.

La categoria in cui rientrano più giocatori è infatti quella con una retribuzione tra i 10mila e i 50 mila euro (1.586 calciatori pari al 37%), mentre sono 532 (12,4%) quelli che arrivano fino a 10mila euro. Salendo di categoria, chi guadagna tra i 50 e i 100mila euro (622 atleti) rappresenta il 14,5% degli atleti tesserati con la FIGC, mentre il 23,6% è invece riferito ai 1.012 che guadagnano tra i 100 e i 700mila euro.

Infine, la fascia dei più ricchi: sono stati 539 i calciatori che nel 2025 hanno avuto una retribuzione oltre i 700mila euro, pari cioè al 12,6% sul totale. Per fare un confronto con gli sportivi tesserati non FIGC, l’INPS indica un numero pari a 374 atleti, pari all’8% del totale. Di questi solamente in 12 guadagnano più di 700mila euro. La fascia più numerosa, come per i calciatori, è quella che va dai 10mila ai 50mila sono presenti 128 atleti. Segue con 106 quelli con reddito compreso fra 100mila e i 700mila. Seguono poi i 71 della fascia 50mila-100mila e i 57 al di sotto dei 50mila euro.