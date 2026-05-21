Arsenal, stagione da record: 900 milioni di ricavi, ma il bilancio sarà ancora in rosso

Come riporta il quotidiano inglese The Times, l’Arsenal ha fatto registrare per quest’anno ricavi record a quota 760 milioni di sterline (pari a quasi 879 milioni di euro, al cambio attuale). Cifra che supera quello precedentemente stabilito nella stagione 2023/24 dal Manchester City, che incassò 715 milioni (826,6 milioni di euro). Inoltre, in caso di vittoria della Champions, i Gunners aggiungerebbero altri 6,5 milioni andando a superare quota 885 milioni di euro .

In attesa della finale di Champions League contro il Paris Saint – Germain , la stagione 2025/26 dell’ Arsenal può già definirsi da record. Infatti, i Gunners, che sono tornati a conquistare la Premier League dopo 22 anni, hanno già infranto il record storico di ricavi in una singola annata per un club inglese.

Allargando l’orizzonte al calcio mondiale, l’Arsenal sarebbe il club con il terzo fatturato più alto di sempre, dietro solamente ai soli due club capaci di superare quota 1 miliardo, il Real Madrid e il Barcellona. Nonostante questi numeri da record però, gli esperti prevedono un altro bilancio in perdita per il club inglese per via dell’aumento delle spese per trasferimenti e stipendi dei calciatori.

La vittoria della Champions League da parte dell’Arsenal, inoltre, porterebbe di diritto i Gunners al prossimo Mondiale per Club FIFA del 2029. Tuttavia, visto l’ottimo percorso fatto registrare nella massima competizione europea anche lo scorso anno, arrivando fino alle semifinali, è verosimile che i londinesi si qualifichino tramite il ranking, che conteggia le stagioni dal 2024/25 al 2027/28. Questo a meno che altri due club inglesi non vincano la Champions nelle prossime due edizioni del torneo.