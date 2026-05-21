Southampton escluso dalla finale playoff per la Premier: l'Hull City vuole la promozione diretta

Confermata quindi l’estromissione del Southampton, con penalizzazione di quattro punti nella Championship della prossima stagione, per il caso di spionaggio ai danni del Middlesbrough e anche in altri due episodi come ammesso dagli stessi dirigenti dei Saints. Ora il Middlesbrough, che era stato sconfitto in semifinale dal Southampton, si giocherà un posto nella prossima Premier contro l’ Hull City .

Ma la questione non è ancora chiusa. Infatti, se lato Southampton non è possibile fare presentare un altro ricorso contro la decisione ed è quindi definitivamente estromesso dalla finale playoff, ora ad appellarsi sulla questione è l’Hull City. Infatti, il club con sede nella città inglese di Kingston, sostiene che il regolamento della EFL non consenta a un club perdente, in questo caso il Middlesbrough, di poter essere ripescato.

Sulla base di questa tesi, il club inglese vorrebbe dunque ottenere la promozione diretta alla Premier League. Tuttavia, per verificare questa situazione, il club ha richiesto la valutazione di un team legale, per la quale si attendono però le motivazioni della commissione indipendente che martedì ha estromesso il Southampton, decisione poi confermata nella giornata di ieri.