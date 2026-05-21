Southampton escluso dalla finale playoff per la Premier: l'Hull City vuole la promozione diretta

Respinto il ricorso dei Saints: a giocarsi la finale di sabato per un posto nella prossima Premier League sarà il ripescato Middlesbrough.

Di
Redazione
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(Foto: Tony King/Getty Images)

Niente da fare per il Southampton: il collegio arbitrale della English Football League (EFL) ha respinto il ricorso urgente del club per una riammissione alla finale playoff di Championship, che mette in palio un posto nella Premier League 2026/27, in programma questo sabato alle ore 16.30.

Confermata quindi l’estromissione del Southampton, con penalizzazione di quattro punti nella Championship della prossima stagione, per il caso di spionaggio ai danni del Middlesbrough e anche in altri due episodi come ammesso dagli stessi dirigenti dei Saints. Ora il Middlesbrough, che era stato sconfitto in semifinale dal Southampton, si giocherà un posto nella prossima Premier contro l’Hull City.

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Ma la questione non è ancora chiusa. Infatti, se lato Southampton non è possibile fare presentare un altro ricorso contro la decisione ed è quindi definitivamente estromesso dalla finale playoff, ora ad appellarsi sulla questione è l’Hull City. Infatti, il club con sede nella città inglese di Kingston, sostiene che il regolamento della EFL non consenta a un club perdente, in questo caso il Middlesbrough, di poter essere ripescato.

Sulla base di questa tesi, il club inglese vorrebbe dunque ottenere la promozione diretta alla Premier League. Tuttavia, per verificare questa situazione, il club ha richiesto la valutazione di un team legale, per la quale si attendono però le motivazioni della commissione indipendente che martedì ha estromesso il Southampton, decisione poi confermata nella giornata di ieri.

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