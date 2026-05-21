Ibrahimovic investe in K-Sport, società da 6 miliardi di ricavi che monitora gli atleti con l'AI

L’ex attaccante entra nella società in qualità di Global Ambassador e anchor investor , mettendo a disposizione il proprio profilo internazionale per sostenere l’espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia . La partnership nasce da una visione condivisa: “democratizzare” il talento sportivo attraverso l’intelligenza artificiale e i dati. Rendendo accessibili metriche di performance di livello professionale sia agli atleti élite sia agli amatori, l’obiettivo è garantire che il talento possa essere riconosciuto e sviluppato indipendentemente dalle condizioni di partenza di ciascuno.

«Nel corso della mia carriera sono sempre stato molto selettivo rispetto ai progetti in cui investire il mio tempo; K-Sport è la sport-tech company che ho scelto di supportare – ha dichiarato Ibrahimovic –. In questo progetto ho visto qualcosa di unico: un modello che utilizza i dati per democratizzare lo sport, offrendo a tutti una reale possibilità di essere notati, misurati e migliorati. Credo che K-Sport diventerà un catalizzatore globale di questo cambiamento, validando un nuovo modo di definire performance e talento. In fondo, nello sport come nella vita, non conta da dove parti: conta cosa fai con le opportunità che ti vengono date».

Fondata nel 2008 da Mirko Marcolini, K-Sport si è affermata come pioniera diventando la prima azienda al mondo a registrare un brevetto per la match analysis basata sull’intelligenza artificiale. Nel corso degli anni, la società ha costruito una presenza globale di rilievo, collaborando oggi con oltre 1800 club e nazionali e monitorando le performance di più di 150mila atleti. Oggi K-Sport è riconosciuta come un punto di riferimento nel settore sports-tech internazionale, sostenuta da un’espansione costante e da una solida crescita finanziaria. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi pari a 6,03 milioni di dollari, con un incremento del 112% negli ultimi due anni, mantenendo un EBITDA positivo.

Il piano industriale di K-Sport è orientato al medio-lungo periodo, con l’obiettivo strategico di superare gli 80 milioni di dollari di ricavi entro il 2030. La vision è costruire il più grande ecosistema al mondo per identificare, misurare e sviluppare il talento, indipendentemente dal punto di partenza dell’atleta. Un elemento centrale del coinvolgimento di Ibrahimovic riguarda il lancio globale di K-Fans, una piattaforma progettata per ridurre la distanza tra sport professionistico e di base. Attraverso una tecnologia wearable e un’app dedicata, K-Fans consente a giocatori amatoriali e giovani atleti di monitorare le proprie performance e condividere i dati all’interno di un database globale accessibile a scout e club professionistici.