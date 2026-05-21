Stellantis, piano strategico da 60 miliardi per accelerare crescita e profitto

« FaSTLAne 2030 è il risultato di mesi di lavoro disciplinato in tutta l’Azienda ed è progettato per guidare una crescita redditizia a lungo termine », ha spiegato Filosa, sottolineando come il cliente sarà « al centro di tutto ciò che facciamo ». Il piano si fonda su sei pilastri strategici:

Stellantis accelera sul futuro e presenta FaSTLAne 2030 , il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro pensato per sostenere crescita e redditività del gruppo. Il progetto è stato illustrato durante l’Investor Day di Auburn Hills, in Michigan, dal CEO Antonio Filosa e dal management del gruppo automobilistico.

Uno degli aspetti centrali riguarda il riassetto del portafoglio brand. Stellantis prevede oltre 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti entro il 2030, con una forte presenza di veicoli elettrici, ibridi e mild hybrid. Il gruppo individua Jeep, Ram, Peugeot e Fiat come i quattro marchi globali strategici, ai quali sarà destinato circa il 70% degli investimenti dedicati a brand e prodotti, insieme alla divisione Pro One dei veicoli commerciali.

Al tempo stesso, Stellantis conferma il rilancio dei marchi regionali come Alfa Romeo, Citroën, Opel, Dodge e Chrysler, mentre DS e Lancia saranno sviluppati come brand specializzati. Previsto inoltre un rafforzamento di Maserati, con due nuovi modelli di segmento E e una roadmap dedicata che sarà presentata a Modena nel dicembre 2026.

Sul fronte tecnologico, il gruppo investirà oltre 24 miliardi di euro nei prossimi cinque anni in piattaforme globali, propulsori e software. Entro il 2030, il 50% dei volumi globali sarà prodotto su tre piattaforme mondiali, inclusa la nuova architettura STLA One.

Grande attenzione anche all’intelligenza artificiale e ai sistemi digitali. Dal 2027 arriveranno STLA Brain, SmartCockpit e STLA AutoDrive, le nuove tecnologie proprietarie dedicate rispettivamente a software, interazione digitale e guida autonoma. L’obiettivo è arrivare entro il 2035 ad avere oltre il 70% dei volumi globali dotati di almeno una di queste soluzioni.

Ampio spazio anche alle partnership industriali e tecnologiche. Stellantis punta a rafforzare collaborazioni già esistenti con Leapmotor, Dongfeng, Tata e Jaguar Land Rover, oltre a realtà tech come NVIDIA, Qualcomm, Uber, Wayve, Mistral AI e CATL. In particolare, con Leapmotor e Dongfeng sono previsti progetti industriali condivisi in Europa, con il coinvolgimento di impianti in Spagna e Francia.