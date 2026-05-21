Dai diritti tv ai controlli economico-legali: GA-Alliance ospita a Milano il convegno "Sport e Finanza"

L’incontro si concentrerà sulle principali sfide che il mondo dello sport sta affrontando in una fase di forte trasformazione: dai nuovi sistemi di controllo economico-finanziario alle regole UEFA sul costo delle rose in rapporto ai ricavi, passando per il tema delle infrastrutture sportive, del credito e della sostenibilità dei modelli di business.

GA-Alliance è una realtà internazionale specializzata nella consulenza legale e fiscale, con un focus su operazioni corporate, governance, compliance e sviluppo strategico delle imprese, attiva anche nel settore sportivo e dell’intrattenimento.

Milano ospiterà il prossimo 27 maggio un appuntamento dedicato ai temi chiave dell’industria sportiva italiana. Nella sede dello studio legale GA-Alliance , in Corso Europa 12, andrà infatti in scena il workshop dal titolo “Sport e finanza: trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport” , evento che riunirà rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sportivi, professionisti del diritto e manager del settore.

Tra i relatori saranno presenti Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA-Alliance, Francesco Urraro , Of Counsel di GA-Alliance e Vicepresidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato ed Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A e Of Counsel di GA-Alliance. Il dibattito sarà inoltre arricchito dagli interventi di diversi manager, tra gli altri Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese e consigliere federale FIGC, Marco Canigiani, Director Marketing Sponsorship Events & Rights della Lazio e Andrea Bernardelli, Segretario Generale del Torino.

Atteso anche l’intervento di Massimiliano Atelli, presidente della Commissione Indipendente Vigilanza Società Sportive, organismo nato per rafforzare i controlli esterni sui club professionistici. Oltre che di Enrico Lubrano, Of Counsel di GA-Alliance nonché docente di Diritto dello Sport presso l’Università LUISS Guido Carli. Enrico Lubrano

A moderare la tavola rotonda sarà Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, che guiderà il confronto tra i vari protagonisti del workshop su temi che spaziano dalla sostenibilità economica ai diritti tv, fino allo sviluppo infrastrutturale e all’accesso al credito per le società sportive.

L’evento prenderà il via alle 16.30 con la registrazione e il welcome coffee, mentre i lavori inizieranno alle 17.00. La conclusione è prevista alle 19.00 con un light cocktail finale. La partecipazione all’evento sarà possibile previa registrazione sul form dedicato.