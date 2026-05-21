Dai diritti tv ai controlli economico-legali: GA-Alliance ospita a Milano il convegno "Sport e Finanza"

Milano ospiterà il prossimo 27 maggio un appuntamento dedicato ai temi chiave dell’industria sportiva italiana. Nella sede dello studio legale GA-Alliance, in Corso Europa 12, andrà infatti in scena il workshop dal titolo “Sport e finanza: trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport”, evento che riunirà rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sportivi, professionisti del diritto e manager del settore.
GA-Alliance è una realtà internazionale specializzata nella consulenza legale e fiscale, con un focus su operazioni corporate, governance, compliance e sviluppo strategico delle imprese, attiva anche nel settore sportivo e dell’intrattenimento.
L’incontro si concentrerà sulle principali sfide che il mondo dello sport sta affrontando in una fase di forte trasformazione: dai nuovi sistemi di controllo economico-finanziario alle regole UEFA sul costo delle rose in rapporto ai ricavi, passando per il tema delle infrastrutture sportive, del credito e della sostenibilità dei modelli di business.
Tra i relatori saranno presenti Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA-Alliance, Francesco Urraro , Of Counsel di GA-Alliance e Vicepresidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato ed Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A e Of Counsel di GA-Alliance. Il dibattito sarà inoltre arricchito dagli interventi di diversi manager, tra gli altri Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese e consigliere federale FIGC, Marco Canigiani, Director Marketing Sponsorship Events & Rights della Lazio e Andrea Bernardelli, Segretario Generale del Torino.
Atteso anche l’intervento di Massimiliano Atelli, presidente della Commissione Indipendente Vigilanza Società Sportive, organismo nato per rafforzare i controlli esterni sui club professionistici. Oltre che di Enrico Lubrano, Of Counsel di GA-Alliance nonché docente di Diritto dello Sport presso l’Università LUISS Guido Carli.Enrico Lubrano
A moderare la tavola rotonda sarà Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, che guiderà il confronto tra i vari protagonisti del workshop su temi che spaziano dalla sostenibilità economica ai diritti tv, fino allo sviluppo infrastrutturale e all’accesso al credito per le società sportive.
L’evento prenderà il via alle 16.30 con la registrazione e il welcome coffee, mentre i lavori inizieranno alle 17.00. La conclusione è prevista alle 19.00 con un light cocktail finale. La partecipazione all’evento sarà possibile previa registrazione sul form dedicato.
Di seguito tutti i relatori presenti e i rispettivi ruoli:
- Francesco Sciaudone – Managing Partner, GA-Alliance
- Massimiliano Atelli – Presidente, Commissione Indipendente Vigilanza Società Sportive
- Luca Bergamini – Membro del Consiglio di amministrazione, Bologna FC
- Andrea Bernardelli – Segretario Generale, Torino FC
- Stefano Campoccia – Consigliere Federale FIGC e Vicepresidente Udinese Calcio
- Marco Canigiani – Director Marketing Sponsorship Events & Rights, SS Lazio
- Alessandra Di Legge – Specialista Giuridico, Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi Presidenza del Consiglio
- Mauro Fabris – Presidente, Lega Pallavolo Femminile Serie A
- Daniele Muscarà – General Counsel, Lega Nazionale Professionisti Serie A
- Beniamino Quintieri – Presidente, Istituto Credito Sportivo
- Cristiano Cerchiai – Partner, GA-Alliance e Presidente Federazione Italiana Golf
- Enrico Lubrano – Of Counsel, GA-Alliance; docente di Diritto dello Sport presso l’Università LUISS Guido Carli
- Ezio Simonelli – Of Counsel, GA-Alliance e Presidente Lega Serie A
- Francesco Urraro – Of Counsel, GA-Alliance e Vicepresidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato
- Luciano Mondellini – Direttore di Calcio e Finanza, moderatore dell’evento
L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente delicato per il sistema sportivo italiano, chiamato a coniugare competitività internazionale, sostenibilità economica e nuove esigenze di trasparenza e controllo.