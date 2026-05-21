Migliori broker online in Italia: le piattaforme di trading a confronto (2026)

La selezione che segue è il risultato di un’analisi condotta sui migliori broker attivi sul mercato italiano, valutati su sei parametri: regolamentazione, struttura commissionale, qualità della piattaforma, gamma di asset disponibili, assistenza clienti e facilità d’accesso per nuovi investitori. Nella classifica trovate esclusivamente operatori con licenza riconosciuta — CONSOB, FCA o CySEC — e condizioni operative trasparenti.

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 74% e l’80% degli investitori retail perde denaro con i CFD. Valutate attentamente se potete permettervi di correre tale rischio.

1. eToro — Social trading

eToro è la piattaforma di social trading più diffusa al mondo, con oltre 40 milioni di utenti registrati. È regolamentata in Europa tramite CySEC (licenza 109/10) e opera anche sotto FCA nel mercato britannico e ASIC in Australia. Il deposito minimo è di 50 USD, le azioni e gli ETF reali si acquistano senza commissioni; le criptovalute hanno una commissione fissa dell’1% per transazione.

La funzionalità distintiva è il CopyTrader™, che consente di replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. Il Popular Investor Program premia i trader più seguiti con una quota dei profitti generati dalla community. Da considerare lo spread sulla conversione valutaria e, per i prelievi da account USD verso conti esterni, una commissione di 5 USD.

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2. XM — Spread bassi

XM è uno dei broker CFD più diffusi, con oltre 20 milioni di trader a livello globale. Opera su forex, indici, materie prime, criptovalute e azioni in modalità CFD attraverso MetaTrader 4, MetaTrader 5 e la piattaforma web proprietaria. È regolamentato in Europa tramite CySEC (licenza 120/10). Disponibili oltre 30 CFD su criptovalute; i prelievi richiedono in genere 24–48 ore per gli e-wallet e 2–5 giorni lavorativi per i bonifici bancari.

Il conto XM Zero porta lo spread su EUR/USD a 0,0 pip con una commissione fissa per lotto, un modello adatto a chi opera con strategie basate su volumi elevati o bassa latenza. Il deposito minimo è di soli 5 USD, tra i più bassi della categoria. Il conto demo è gratuito e senza scadenza. XM offre solo CFD: non è possibile acquistare azioni o altri asset in forma diretta.

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3. Axi — Per trader attivi

Axi è un broker orientato ai trader con esperienza che operano su MetaTrader 4 e MetaTrader 5. L’infrastruttura ECN garantisce l’esecuzione degli ordini senza intervento del dealing desk, eliminando le requote e riducendo lo slippage in condizioni normali di mercato. È regolamentato tramite CySEC (371/18), FCA e ASIC.

Il conto Standard ha spread da 0,9 pip su EUR/USD; il conto Pro scende a 0,0 pip con commissione fissa per lotto. Il supporto completo agli Expert Advisor lo rende una scelta consolidata per chi utilizza strategie algoritmiche. Il deposito minimo è di 5 USD. Come XM, opera esclusivamente su strumenti CFD.

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4. Markets.com — Multi-asset

Markets.com è un brand retail CFD legato al gruppo Finalto; per l’operatività UE il sito ufficiale indica Safecap Investments Ltd come società operatrice, regolata da CySEC con licenza 092/08. Il brand è attivo dal 2008 e rientra tra i broker CFD europei con la storia operativa più lunga. Il deposito minimo è di 100 USD.

Con oltre 2.200 strumenti CFD disponibili — forex, indici, azioni, materie prime, criptovalute — offre una delle gamme più ampie della categoria. La piattaforma web proprietaria e l’app mobile di Markets.com offrono strumenti di analisi, grafici, alert di prezzo e accesso anche a MT4 e MT5. Gli spread partono da 0,6 pip su EUR/USD; va considerato il costo overnight sulle posizioni tenute aperte oltre la giornata.

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5. XTB — 12.000+ ETF

XTB è uno dei broker di trading online più apprezzati in Europa, quotato alla Borsa di Varsavia e regolamentato da KNF in Polonia, FCA nel Regno Unito e CySEC (licenza 169/12). La piattaforma proprietaria xStation 5 è considerata tra le migliori del settore per qualità grafica, strumenti di analisi tecnica integrati e velocità di esecuzione. La protezione dal saldo negativo è inclusa di default.

XTB offre sia azioni ed ETF reali sia strumenti CFD. Le commissioni sulle azioni sono pari a zero fino a 100.000 euro al mese (0,2% oltre tale soglia, minimo 10 €). Accesso a oltre 12.000 ETF e 3.000 azioni reali, più CFD su forex, indici, materie prime e criptovalute. Il deposito minimo è zero; i prelievi possono richiedere fino a 3 giorni lavorativi.

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6. Libertex — Zero spread

Libertex adotta un modello di pricing insolito nel panorama del trading online: spread pari a zero su tutti gli strumenti, con un costo fisso per operazione al posto del differenziale bid/ask. Questo rende i costi effettivi più trasparenti e prevedibili rispetto ai broker che applicano spread variabili. Opera su forex, indici, azioni CFD, criptovalute e materie prime. È regolamentato tramite CySEC (164/12).

Il deposito minimo è di 10 USD, tra i più accessibili della categoria. Il conto demo mette a disposizione 50.000 euro virtuali senza vincoli di tempo. La gamma di strumenti è ampia, con oltre 1.000 strumenti disponibili tra CFD e prodotti d’investimento, pur restando meno orientata al multi-asset tradizionale rispetto ad alcuni competitor.

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7. Pepperstone — ECN professionale

Pepperstone è il broker di riferimento per chi utilizza strategie algoritmiche o ad alta frequenza e richiede esecuzione di qualità professionale. L’infrastruttura ECN con server co-localizzati nei principali data center finanziari globali garantisce una latenza media sotto i 30 millisecondi, parametro critico per gli scalper e i trader automatizzati. È regolamentato tramite CySEC (388/20), FCA, ASIC e DFSA.

La disponibilità simultanea di MT4, MT5 e cTrader è un punto di forza raro nel segmento retail. Il conto Razor offre spread da 0,0 pip con commissione fissa; il conto Standard ha spread da 1,0 pip senza commissioni aggiuntive. Non è previsto un deposito minimo obbligatorio. Come gli altri broker ECN di questa lista, opera esclusivamente su CFD.

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8. Coinbase — Criptovalute

Coinbase è l’exchange di criptovalute fondato a San Francisco nel 2012 e quotato al Nasdaq dal 2021, circostanza che lo rende soggetto agli obblighi di trasparenza contabile delle società pubbliche statunitensi. Sul piano regolamentare, Coinbase ha ottenuto nel 2025 una licenza MiCA dalla CSSF del Lussemburgo, che consente l’offerta di servizi crypto nei 27 Paesi dell’UE. Nel Regno Unito, CB Payments Ltd è autorizzata dalla FCA come istituto di moneta elettronica e registrata per specifiche attività crypto; negli Stati Uniti Coinbase è registrata come Money Services Business presso FinCEN. Il deposito minimo è di 2 euro.

Per gli investitori italiani che vogliono esposizione diretta a Bitcoin, Ethereum e alle principali altcoin acquistando gli asset reali (non CFD), Coinbase è l’opzione con il profilo regolamentare più solido oggi disponibile. Le commissioni maker/taker partono da 0,40% con scaglioni decrescenti a volume. Lo staking integrato su ETH, ADA e altri asset permette di generare rendimenti passivi senza dover trasferire le criptovalute su wallet esterni.

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