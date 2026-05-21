Migliori broker online in Italia: le piattaforme di trading a confronto (2026)

Per scegliere tra i migliori broker online non basta guardare alle commissioni: contano anche licenze, piattaforma, strumenti disponibili, assistenza e gestione dei costi accessori. In questa guida mettiamo a confronto le migliori piattaforme di trading disponibili in Italia nel 2026, con focus sugli operatori regolamentati adatti sia ai principianti sia agli investitori più esperti.

Di
Redazione
Finanza
Mercati, finanza, trading
Image credit: Depositphotos

I migliori broker online in Italia — classifica 2026

La selezione che segue è il risultato di un’analisi condotta sui migliori broker attivi sul mercato italiano, valutati su sei parametri: regolamentazione, struttura commissionale, qualità della piattaforma, gamma di asset disponibili, assistenza clienti e facilità d’accesso per nuovi investitori. Nella classifica trovate esclusivamente operatori con licenza riconosciuta — CONSOB, FCA o CySEC — e condizioni operative trasparenti.

1
eToro

eToro

Azioni e ETF a commissione 0%

CopyTrader™
3.000+ asset
Deposito minimo: 50 USD

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2
XM

XM

Spread da 0 pip

MT4 / MT5
Conto demo
Deposito minimo: 5 USD

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3
Axi

Axi

Spread da 0 pip

Conto ECN
MT4 / MT5
Nessun deposito minimo

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4
Markets.com

Markets.com

Spread da 0,6 pip

2.200+ strumenti
Conto demo
Deposito minimo: 100 USD

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5
XTB

XTB

0 commissioni fino a 100.000 €/mese

12.000+ strumenti
xStation 5
Deposito minimo: 0 €

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6
Libertex

Libertex

Spread zero su tutti i CFD

1.000+ CFD
Deposito minimo: 10 USD

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7
Pepperstone

Pepperstone

Spread da 0 pip

MT4 / MT5 / cTrader
ECN
Nessun deposito minimo

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8
Coinbase

Coinbase

Maker 0,40% / taker 0,60%

200+ crypto
Staking
Deposito minimo: 2 €

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⚠ Avvertenza sul rischio

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 74% e l’80% degli investitori retail perde denaro con i CFD. Valutate attentamente se potete permettervi di correre tale rischio.

1. eToro — Social trading

eToro è la piattaforma di social trading più diffusa al mondo, con oltre 40 milioni di utenti registrati. È regolamentata in Europa tramite CySEC (licenza 109/10) e opera anche sotto FCA nel mercato britannico e ASIC in Australia. Il deposito minimo è di 50 USD, le azioni e gli ETF reali si acquistano senza commissioni; le criptovalute hanno una commissione fissa dell’1% per transazione.

La funzionalità distintiva è il CopyTrader™, che consente di replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. Il Popular Investor Program premia i trader più seguiti con una quota dei profitti generati dalla community. Da considerare lo spread sulla conversione valutaria e, per i prelievi da account USD verso conti esterni, una commissione di 5 USD.

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2. XM — Spread bassi

XM è uno dei broker CFD più diffusi, con oltre 20 milioni di trader a livello globale. Opera su forex, indici, materie prime, criptovalute e azioni in modalità CFD attraverso MetaTrader 4, MetaTrader 5 e la piattaforma web proprietaria. È regolamentato in Europa tramite CySEC (licenza 120/10). Disponibili oltre 30 CFD su criptovalute; i prelievi richiedono in genere 24–48 ore per gli e-wallet e 2–5 giorni lavorativi per i bonifici bancari.

Il conto XM Zero porta lo spread su EUR/USD a 0,0 pip con una commissione fissa per lotto, un modello adatto a chi opera con strategie basate su volumi elevati o bassa latenza. Il deposito minimo è di soli 5 USD, tra i più bassi della categoria. Il conto demo è gratuito e senza scadenza. XM offre solo CFD: non è possibile acquistare azioni o altri asset in forma diretta.

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3. Axi — Per trader attivi

Axi è un broker orientato ai trader con esperienza che operano su MetaTrader 4 e MetaTrader 5. L’infrastruttura ECN garantisce l’esecuzione degli ordini senza intervento del dealing desk, eliminando le requote e riducendo lo slippage in condizioni normali di mercato. È regolamentato tramite CySEC (371/18), FCA e ASIC.

Il conto Standard ha spread da 0,9 pip su EUR/USD; il conto Pro scende a 0,0 pip con commissione fissa per lotto. Il supporto completo agli Expert Advisor lo rende una scelta consolidata per chi utilizza strategie algoritmiche. Il deposito minimo è di 5 USD. Come XM, opera esclusivamente su strumenti CFD.

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4. Markets.com — Multi-asset

Markets.com è un brand retail CFD legato al gruppo Finalto; per l’operatività UE il sito ufficiale indica Safecap Investments Ltd come società operatrice, regolata da CySEC con licenza 092/08. Il brand è attivo dal 2008 e rientra tra i broker CFD europei con la storia operativa più lunga. Il deposito minimo è di 100 USD.

Con oltre 2.200 strumenti CFD disponibili — forex, indici, azioni, materie prime, criptovalute — offre una delle gamme più ampie della categoria. La piattaforma web proprietaria e l’app mobile di Markets.com offrono strumenti di analisi, grafici, alert di prezzo e accesso anche a MT4 e MT5. Gli spread partono da 0,6 pip su EUR/USD; va considerato il costo overnight sulle posizioni tenute aperte oltre la giornata.

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5. XTB — 12.000+ ETF

XTB è uno dei broker di trading online più apprezzati in Europa, quotato alla Borsa di Varsavia e regolamentato da KNF in Polonia, FCA nel Regno Unito e CySEC (licenza 169/12). La piattaforma proprietaria xStation 5 è considerata tra le migliori del settore per qualità grafica, strumenti di analisi tecnica integrati e velocità di esecuzione. La protezione dal saldo negativo è inclusa di default.

XTB offre sia azioni ed ETF reali sia strumenti CFD. Le commissioni sulle azioni sono pari a zero fino a 100.000 euro al mese (0,2% oltre tale soglia, minimo 10 €). Accesso a oltre 12.000 ETF e 3.000 azioni reali, più CFD su forex, indici, materie prime e criptovalute. Il deposito minimo è zero; i prelievi possono richiedere fino a 3 giorni lavorativi.

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6. Libertex — Zero spread

Libertex adotta un modello di pricing insolito nel panorama del trading online: spread pari a zero su tutti gli strumenti, con un costo fisso per operazione al posto del differenziale bid/ask. Questo rende i costi effettivi più trasparenti e prevedibili rispetto ai broker che applicano spread variabili. Opera su forex, indici, azioni CFD, criptovalute e materie prime. È regolamentato tramite CySEC (164/12).

Il deposito minimo è di 10 USD, tra i più accessibili della categoria. Il conto demo mette a disposizione 50.000 euro virtuali senza vincoli di tempo. La gamma di strumenti è ampia, con oltre 1.000 strumenti disponibili tra CFD e prodotti d’investimento, pur restando meno orientata al multi-asset tradizionale rispetto ad alcuni competitor.

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7. Pepperstone — ECN professionale

Pepperstone è il broker di riferimento per chi utilizza strategie algoritmiche o ad alta frequenza e richiede esecuzione di qualità professionale. L’infrastruttura ECN con server co-localizzati nei principali data center finanziari globali garantisce una latenza media sotto i 30 millisecondi, parametro critico per gli scalper e i trader automatizzati. È regolamentato tramite CySEC (388/20), FCA, ASIC e DFSA.

La disponibilità simultanea di MT4, MT5 e cTrader è un punto di forza raro nel segmento retail. Il conto Razor offre spread da 0,0 pip con commissione fissa; il conto Standard ha spread da 1,0 pip senza commissioni aggiuntive. Non è previsto un deposito minimo obbligatorio. Come gli altri broker ECN di questa lista, opera esclusivamente su CFD.

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8. Coinbase — Criptovalute

Coinbase è l’exchange di criptovalute fondato a San Francisco nel 2012 e quotato al Nasdaq dal 2021, circostanza che lo rende soggetto agli obblighi di trasparenza contabile delle società pubbliche statunitensi. Sul piano regolamentare, Coinbase ha ottenuto nel 2025 una licenza MiCA dalla CSSF del Lussemburgo, che consente l’offerta di servizi crypto nei 27 Paesi dell’UE. Nel Regno Unito, CB Payments Ltd è autorizzata dalla FCA come istituto di moneta elettronica e registrata per specifiche attività crypto; negli Stati Uniti Coinbase è registrata come Money Services Business presso FinCEN. Il deposito minimo è di 2 euro.

Per gli investitori italiani che vogliono esposizione diretta a Bitcoin, Ethereum e alle principali altcoin acquistando gli asset reali (non CFD), Coinbase è l’opzione con il profilo regolamentare più solido oggi disponibile. Le commissioni maker/taker partono da 0,40% con scaglioni decrescenti a volume. Lo staking integrato su ETH, ADA e altri asset permette di generare rendimenti passivi senza dover trasferire le criptovalute su wallet esterni.

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Tasse crypto in Italia nel 2026

Per le cripto-attività la disciplina non coincide più con il 26% applicato alle plusvalenze finanziarie ordinarie: la Legge di Bilancio 2025 prevede l’aliquota del 33% per plusvalenze e altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026, oltre all’eliminazione della soglia di non imponibilità da 2.000 euro.

Per azioni, ETF, CFD e altri strumenti finanziari resta generalmente l’imposta sostitutiva del 26%; la dichiarazione dipende dal regime fiscale applicato dal broker e va verificata con un consulente abilitato. Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 23–25.

Migliori piattaforme trading: come funzionano

Una piattaforma di trading è il software — web, desktop o mobile — attraverso cui si eseguono gli ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Scegliere la migliore piattaforma trading significa valutare velocità di esecuzione, qualità dei grafici, accesso ai dati di mercato e affidabilità tecnica. Tra le piattaforme trading più adatte al mercato italiano si distinguono quattro categorie principali, ciascuna pensata per esigenze operative diverse.

Le migliori piattaforme trading disponibili oggi per il mercato italiano si distinguono per alcune caratteristiche comuni: accesso in tempo reale ai prezzi, strumenti di analisi tecnica integrati (medie mobili, RSI, bande di Bollinger), alert configurabili sui movimenti di prezzo e reportistica chiara sulle posizioni aperte e sulla performance del portafoglio.

  • Piattaforma web — eToro, XM, Markets.com, Coinbase: accessibile da qualsiasi browser senza installazione. Ideale per chi non vuole vincolare il proprio trading a un singolo dispositivo. La qualità varia molto: alcune piattaforme web sono complete quanto il desktop, altre offrono funzionalità ridotte.
  • Piattaforma desktop — Pepperstone (MT4/MT5/cTrader), Axi (MT4/MT5): più potente e personalizzabile rispetto al web. MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader sono gli standard per il trading su forex e CFD. Axi e Pepperstone supportano tutti e tre, con pieno accesso agli Expert Advisor e ai sistemi automatizzati.
  • App mobile — eToro, XTB (xStation 5), Markets.com, Coinbase: fondamentale per monitorare il portafoglio e intervenire rapidamente su mercati aperti. Le migliori app trading e le migliori app per trading disponibili in Italia offrono oggi funzionalità molto simili alla versione web, inclusi grafici interattivi e alert in tempo reale.
  • Social trading — eToro (CopyTrader™): permette di seguire e replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. eToro è l’unico broker di questa lista con una funzionalità di social trading nativa e strutturata.

Criteri per valutare un broker online

La valutazione di un broker non si riduce al confronto delle commissioni. Prima di aprire un conto, è opportuno analizzare l’insieme delle variabili che determinano l’affidabilità e la convenienza reale del servizio nel lungo periodo. I migliori broker CFD — come i migliori broker in generale — si distinguono su questi sei parametri.

Regolamentazione: In Italia e in Europa i broker autorizzati operano sotto CONSOB, FCA o CySEC. La regolamentazione garantisce la segregazione dei fondi clienti e il rispetto delle norme MiFID II a tutela dell’investitore retail.

Struttura commissionale: Commissioni per ordine, spread, costi di inattività, commissioni di cambio valuta e costi di prelievo sono le voci da analizzare nel dettaglio. Un broker apparentemente gratuito può rivelarsi costoso se applica spread elevati o commissioni nascoste.

Gamma di strumenti: Azioni, ETF, obbligazioni, fondi, CFD, forex, criptovalute: non tutti i broker offrono l’intera gamma. Verificate che il broker consenta l’accesso agli strumenti e ai mercati geografici di interesse.

Qualità della piattaforma: Stabilità tecnica, velocità di esecuzione, qualità dei grafici e usabilità dell’interfaccia determinano l’esperienza quotidiana. Per chi fa trading frequente, una piattaforma lenta può tradursi in perdite concrete.

Assistenza clienti: La disponibilità di supporto in italiano, i canali di contatto e i tempi di risposta diventano cruciali in situazioni di blocco tecnico. Un broker con assistenza efficiente vale spesso più di qualche punto di commissione risparmiato.

Risorse formative: Webinar, articoli educativi, conto demo e tutorial sono segnali dell’attenzione riservata agli investitori meno esperti. La disponibilità di un conto demo illimitato è particolarmente utile per testare strategie senza rischiare capitale reale.

Quale broker scegliere in base al profilo

Non esiste un miglior broker in senso assoluto: la scelta dipende dall’esperienza, dagli obiettivi di investimento e dalla frequenza con cui si intende operare sui mercati.

Principianti e chi vuole iniziare senza costruire da zero una strategia: eToro è la scelta più immediata grazie al CopyTrader™, che permette di replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. Azioni ed ETF a commissione zero, deposito minimo di 50 USD. XM è l’alternativa con il deposito minimo più basso (5 USD) e una demo gratuita senza scadenza.

Trader attivi su forex e CFD: Axi e Pepperstone sono i broker di riferimento per chi opera su MetaTrader con strategie algoritmiche o scalping: entrambi offrono esecuzione ECN, spread ridotti sul conto pro e pieno supporto agli Expert Advisor. Libertex è l’opzione più accessibile con spread zero e commissione fissa per operazione.

Investitori orientati a un portafoglio diversificato: XTB con xStation 5 offre l’equilibrio più completo tra qualità degli strumenti e commissioni competitive — azioni ed ETF reali a costo zero fino a 100.000 euro al mese. Markets.com è l’alternativa più adatta a chi vuole accesso a oltre 2.200 strumenti CFD senza vincoli di asset class.

Investitori interessati alle criptovalute: Coinbase è la scelta naturale per chi vuole acquistare criptovalute reali con il massimo profilo di sicurezza regolamentare. I broker come XM, Axi e Pepperstone offrono invece CFD su cripto per chi preferisce esposizione senza custodia diretta dell’asset.

Come iniziare con il trading: guida pratica

Iniziare a fare trading online richiede alcuni passaggi preliminari che, se eseguiti con metodo, riducono sensibilmente il rischio di errori nelle fasi iniziali.

1. Scegliere il broker e aprire un conto demo: Prima di investire denaro reale, aprite un conto demo sul broker prescelto. Il conto demo replica le condizioni reali di mercato su capitale virtuale: è lo strumento più efficace per familiarizzare con la piattaforma e testare le prime strategie.

2. Completare la profilazione MiFID: Ai sensi della direttiva europea MiFID II, ogni broker è tenuto a valutare la conoscenza finanziaria e la propensione al rischio del cliente. Il questionario di profilazione è obbligatorio e determina quali prodotti finanziari potrete acquistare.

3. Effettuare il primo deposito: Una volta verificata l’identità, procedete con il deposito. Partire con importi contenuti — compatibili con la propria tolleranza al rischio — è sempre la scelta più prudente.

4. Costruire una strategia di investimento: Fare trading senza una strategia equivale a speculare in modo casuale. Prima del primo ordine reale, definite l’orizzonte temporale, la tipologia di strumenti e il livello di rischio accettabile.

5. Monitorare e ribilanciare: Il monitoraggio periodico e il ribilanciamento quando necessario sono pratiche sufficienti per la maggior parte degli investitori retail. Evitate operazioni giornaliere frenetiche se non avete una strategia di breve termine consolidata.

Migliore app per trading: quale scegliere nel 2026

La qualità dell’applicazione mobile è diventata un criterio di selezione sempre più rilevante. Tra le migliori app per trading disponibili in Italia nel 2026:

  • eToro: app ottimizzata per il social trading. CopyTrader™ accessibile da mobile, conto demo attivabile in pochi tap, grafici chiari e immediati.
  • XTB — xStation 5: mantiene le funzionalità desktop: grafici interattivi con indicatori tecnici, alert personalizzati, esecuzione rapida degli ordini.
  • Pepperstone: disponibile su MT4/MT5 e cTrader Mobile. Indicata per trader attivi che gestiscono posizioni aperte in mobilità con piena visibilità sull’esposizione.
  • Coinbase: tra le meglio valutate nel settore crypto: acquisto, vendita, staking e monitoraggio del portafoglio in un’interfaccia pulita e ben strutturata.

Per chi opera su forex e CFD da mobile, Pepperstone con cTrader Mobile è la scelta più completa. Per analisi tecnica avanzata con un’interfaccia curata, xStation 5 di XTB è difficilmente superabile nel segmento retail. Tra le migliori app trading per il mercato crypto, Coinbase rimane il riferimento per semplicità e sicurezza.

Come riconoscere un broker online affidabile

Il mercato del trading online non è privo di operatori disonesti o mal regolamentati. Identificare un broker affidabile richiede la verifica di alcune caratteristiche oggettive, prima di depositare qualsiasi somma.

Verifica la licenza sull’albo CONSOB. Il primo controllo da effettuare è la presenza del broker nell’elenco degli intermediari abilitati pubblicato sul sito ufficiale della CONSOB. Ogni broker autorizzato ad operare in Italia deve essere iscritto all’albo e la verifica è gratuita.

Registri ufficiali da consultare: CONSOB – imprese di investimento; FCA – Financial Services Register; CySEC – Investment Firms (Cypriot).

Attenzione ai broker con sede offshore e licenza europea “di facciata”. Uno dei meccanismi più diffusi nelle truffe online consiste nel pubblicizzare una licenza europea ma far firmare al cliente un contratto con una società registrata in un paese extraeuropeo, dove le tutele sono minime o assenti.

Segregazione dei fondi. I broker regolamentati in Europa sono obbligati per legge a mantenere i fondi dei clienti segregati dai propri capitali aziendali, su conti separati presso istituti di credito. La mancanza di informazioni chiare su questo punto è un segnale di allerta.

Rendimenti garantiti: il segnale d’allarme più evidente. Nessun broker legittimo promette rendimenti garantiti. Il trading comporta rischi reali e la possibilità di perdere il capitale investito. Qualsiasi comunicazione che prometta guadagni certi è, senza eccezioni, una truffa.

Tasse crypto in Italia nel 2026

Per le cripto-attività la disciplina non coincide più con il 26% applicato alle plusvalenze finanziarie ordinarie: la Legge di Bilancio 2025 prevede l’aliquota del 33% per plusvalenze e altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026, oltre all’eliminazione della soglia di non imponibilità da 2.000 euro.

Per azioni, ETF, CFD e altri strumenti finanziari resta generalmente l’imposta sostitutiva del 26%; la dichiarazione dipende dal regime fiscale applicato dal broker e va verificata con un consulente abilitato. Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 23–25.

Migliori piattaforme trading: come funzionano

Una piattaforma di trading è il software — web, desktop o mobile — attraverso cui si eseguono gli ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Scegliere la migliore piattaforma trading significa valutare velocità di esecuzione, qualità dei grafici, accesso ai dati di mercato e affidabilità tecnica. Tra le piattaforme trading più adatte al mercato italiano si distinguono quattro categorie principali, ciascuna pensata per esigenze operative diverse.

Le migliori piattaforme trading disponibili oggi per il mercato italiano si distinguono per alcune caratteristiche comuni: accesso in tempo reale ai prezzi, strumenti di analisi tecnica integrati (medie mobili, RSI, bande di Bollinger), alert configurabili sui movimenti di prezzo e reportistica chiara sulle posizioni aperte e sulla performance del portafoglio.

  • Piattaforma web — eToro, XM, Markets.com, Coinbase: accessibile da qualsiasi browser senza installazione. Ideale per chi non vuole vincolare il proprio trading a un singolo dispositivo. La qualità varia molto: alcune piattaforme web sono complete quanto il desktop, altre offrono funzionalità ridotte.
  • Piattaforma desktop — Pepperstone (MT4/MT5/cTrader), Axi (MT4/MT5): più potente e personalizzabile rispetto al web. MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader sono gli standard per il trading su forex e CFD. Axi e Pepperstone supportano tutti e tre, con pieno accesso agli Expert Advisor e ai sistemi automatizzati.
  • App mobile — eToro, XTB (xStation 5), Markets.com, Coinbase: fondamentale per monitorare il portafoglio e intervenire rapidamente su mercati aperti. Le migliori app trading e le migliori app per trading disponibili in Italia offrono oggi funzionalità molto simili alla versione web, inclusi grafici interattivi e alert in tempo reale.
  • Social trading — eToro (CopyTrader™): permette di seguire e replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. eToro è l’unico broker di questa lista con una funzionalità di social trading nativa e strutturata.

Criteri per valutare un broker online

La valutazione di un broker non si riduce al confronto delle commissioni. Prima di aprire un conto, è opportuno analizzare l’insieme delle variabili che determinano l’affidabilità e la convenienza reale del servizio nel lungo periodo. I migliori broker CFD — come i migliori broker in generale — si distinguono su questi sei parametri.

Regolamentazione: In Italia e in Europa i broker autorizzati operano sotto CONSOB, FCA o CySEC. La regolamentazione garantisce la segregazione dei fondi clienti e il rispetto delle norme MiFID II a tutela dell’investitore retail.

Struttura commissionale: Commissioni per ordine, spread, costi di inattività, commissioni di cambio valuta e costi di prelievo sono le voci da analizzare nel dettaglio. Un broker apparentemente gratuito può rivelarsi costoso se applica spread elevati o commissioni nascoste.

Gamma di strumenti: Azioni, ETF, obbligazioni, fondi, CFD, forex, criptovalute: non tutti i broker offrono l’intera gamma. Verificate che il broker consenta l’accesso agli strumenti e ai mercati geografici di interesse.

Qualità della piattaforma: Stabilità tecnica, velocità di esecuzione, qualità dei grafici e usabilità dell’interfaccia determinano l’esperienza quotidiana. Per chi fa trading frequente, una piattaforma lenta può tradursi in perdite concrete.

Assistenza clienti: La disponibilità di supporto in italiano, i canali di contatto e i tempi di risposta diventano cruciali in situazioni di blocco tecnico. Un broker con assistenza efficiente vale spesso più di qualche punto di commissione risparmiato.

Risorse formative: Webinar, articoli educativi, conto demo e tutorial sono segnali dell’attenzione riservata agli investitori meno esperti. La disponibilità di un conto demo illimitato è particolarmente utile per testare strategie senza rischiare capitale reale.

Quale broker scegliere in base al profilo

Non esiste un miglior broker in senso assoluto: la scelta dipende dall’esperienza, dagli obiettivi di investimento e dalla frequenza con cui si intende operare sui mercati.

Principianti e chi vuole iniziare senza costruire da zero una strategia: eToro è la scelta più immediata grazie al CopyTrader™, che permette di replicare automaticamente le operazioni di investitori con track record verificato. Azioni ed ETF a commissione zero, deposito minimo di 50 USD. XM è l’alternativa con il deposito minimo più basso (5 USD) e una demo gratuita senza scadenza.

Trader attivi su forex e CFD: Axi e Pepperstone sono i broker di riferimento per chi opera su MetaTrader con strategie algoritmiche o scalping: entrambi offrono esecuzione ECN, spread ridotti sul conto pro e pieno supporto agli Expert Advisor. Libertex è l’opzione più accessibile con spread zero e commissione fissa per operazione.

Investitori orientati a un portafoglio diversificato: XTB con xStation 5 offre l’equilibrio più completo tra qualità degli strumenti e commissioni competitive — azioni ed ETF reali a costo zero fino a 100.000 euro al mese. Markets.com è l’alternativa più adatta a chi vuole accesso a oltre 2.200 strumenti CFD senza vincoli di asset class.

Investitori interessati alle criptovalute: Coinbase è la scelta naturale per chi vuole acquistare criptovalute reali con il massimo profilo di sicurezza regolamentare. I broker come XM, Axi e Pepperstone offrono invece CFD su cripto per chi preferisce esposizione senza custodia diretta dell’asset.

Come iniziare con il trading: guida pratica

Iniziare a fare trading online richiede alcuni passaggi preliminari che, se eseguiti con metodo, riducono sensibilmente il rischio di errori nelle fasi iniziali.

1. Scegliere il broker e aprire un conto demo: Prima di investire denaro reale, aprite un conto demo sul broker prescelto. Il conto demo replica le condizioni reali di mercato su capitale virtuale: è lo strumento più efficace per familiarizzare con la piattaforma e testare le prime strategie.

2. Completare la profilazione MiFID: Ai sensi della direttiva europea MiFID II, ogni broker è tenuto a valutare la conoscenza finanziaria e la propensione al rischio del cliente. Il questionario di profilazione è obbligatorio e determina quali prodotti finanziari potrete acquistare.

3. Effettuare il primo deposito: Una volta verificata l’identità, procedete con il deposito. Partire con importi contenuti — compatibili con la propria tolleranza al rischio — è sempre la scelta più prudente.

4. Costruire una strategia di investimento: Fare trading senza una strategia equivale a speculare in modo casuale. Prima del primo ordine reale, definite l’orizzonte temporale, la tipologia di strumenti e il livello di rischio accettabile.

5. Monitorare e ribilanciare: Il monitoraggio periodico e il ribilanciamento quando necessario sono pratiche sufficienti per la maggior parte degli investitori retail. Evitate operazioni giornaliere frenetiche se non avete una strategia di breve termine consolidata.

Migliore app per trading: quale scegliere nel 2026

La qualità dell’applicazione mobile è diventata un criterio di selezione sempre più rilevante. Tra le migliori app per trading disponibili in Italia nel 2026:

  • eToro: app ottimizzata per il social trading. CopyTrader™ accessibile da mobile, conto demo attivabile in pochi tap, grafici chiari e immediati.
  • XTB — xStation 5: mantiene le funzionalità desktop: grafici interattivi con indicatori tecnici, alert personalizzati, esecuzione rapida degli ordini.
  • Pepperstone: disponibile su MT4/MT5 e cTrader Mobile. Indicata per trader attivi che gestiscono posizioni aperte in mobilità con piena visibilità sull’esposizione.
  • Coinbase: tra le meglio valutate nel settore crypto: acquisto, vendita, staking e monitoraggio del portafoglio in un’interfaccia pulita e ben strutturata.

Per chi opera su forex e CFD da mobile, Pepperstone con cTrader Mobile è la scelta più completa. Per analisi tecnica avanzata con un’interfaccia curata, xStation 5 di XTB è difficilmente superabile nel segmento retail. Tra le migliori app trading per il mercato crypto, Coinbase rimane il riferimento per semplicità e sicurezza.

Come riconoscere un broker online affidabile

Il mercato del trading online non è privo di operatori disonesti o mal regolamentati. Identificare un broker affidabile richiede la verifica di alcune caratteristiche oggettive, prima di depositare qualsiasi somma.

Verifica la licenza sull’albo CONSOB. Il primo controllo da effettuare è la presenza del broker nell’elenco degli intermediari abilitati pubblicato sul sito ufficiale della CONSOB. Ogni broker autorizzato ad operare in Italia deve essere iscritto all’albo e la verifica è gratuita.

Registri ufficiali da consultare: CONSOB – imprese di investimento; FCA – Financial Services Register; CySEC – Investment Firms (Cypriot).

Attenzione ai broker con sede offshore e licenza europea “di facciata”. Uno dei meccanismi più diffusi nelle truffe online consiste nel pubblicizzare una licenza europea ma far firmare al cliente un contratto con una società registrata in un paese extraeuropeo, dove le tutele sono minime o assenti.

Segregazione dei fondi. I broker regolamentati in Europa sono obbligati per legge a mantenere i fondi dei clienti segregati dai propri capitali aziendali, su conti separati presso istituti di credito. La mancanza di informazioni chiare su questo punto è un segnale di allerta.

Rendimenti garantiti: il segnale d’allarme più evidente. Nessun broker legittimo promette rendimenti garantiti. Il trading comporta rischi reali e la possibilità di perdere il capitale investito. Qualsiasi comunicazione che prometta guadagni certi è, senza eccezioni, una truffa.

Domande frequenti sui migliori broker online

Qual è il miglior broker online per chi inizia a fare trading?

Per chi inizia, eToro è la scelta più immediata: CopyTrader™ permette di replicare le operazioni di investitori con track record verificato, azioni ed ETF a commissione zero e deposito minimo da 50 USD. XM è l’alternativa con il deposito minimo più basso (5 USD) e un conto demo gratuito senza scadenza, ideale per familiarizzare con MetaTrader prima di operare con capitale reale.

I broker italiani sono più sicuri di quelli stranieri?

La sicurezza dipende dalla licenza e dall’ente di vigilanza, non dalla nazionalità. Un broker straniero regolamentato FCA o CySEC offre tutele sostanzialmente equivalenti a quelle garantite dalla CONSOB. Il criterio discriminante è verificare che la licenza sia attiva, che i fondi siano segregati e che l’ente di vigilanza sia effettivamente quello dell’UE o del Regno Unito.

Qual è il broker con le commissioni più basse in Italia?

Dipende dalla tipologia di strumenti. Per le azioni reali, XTB applica 0% di commissioni fino a 100.000 euro al mese. Per i CFD e il forex, XM e Axi offrono spread da 0,0 pip sui conti pro con commissione fissa per lotto. Libertex adotta spread zero con commissione fissa per operazione. La convenienza reale dipende dalla frequenza di trading.

Cosa sono i CFD e perché sono rischiosi?

I CFD (Contract for Difference) sono contratti derivati che permettono di speculare sul movimento di prezzo di un asset senza possedere lo strumento sottostante. L’utilizzo della leva finanziaria li rende strumenti ad alto rischio: tra il 74% e l’80% degli investitori retail che operano in CFD perde denaro.

Qual è il miglior broker italiano per investire in azioni?

Per investire in azioni reali, XTB è la scelta più completa: accesso a oltre 3.000 azioni e 12.000 ETF con commissioni zero fino a 100.000 euro al mese e la piattaforma xStation 5 tra le meglio valutate del settore. eToro offre azioni reali USA ed europee a commissione zero con un’interfaccia più immediata, adatta a chi è alla prima esperienza. Per CFD azionari con leva, XM, Axi e Pepperstone coprono i principali titoli internazionali.

Si pagano le tasse sui guadagni da trading in Italia?

Sì. In Italia le plusvalenze da strumenti finanziari sono generalmente soggette a imposta sostitutiva del 26%. Per le cripto-attività, però, la Legge di Bilancio 2025 prevede l’aliquota del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dal 1° gennaio 2026, con eliminazione della precedente soglia di 2.000 euro. I broker esteri non agiscono di norma da sostituti d’imposta: il contribuente deve dichiarare autonomamente i redditi nei quadri fiscali pertinenti del modello Redditi PF. È consigliabile affidarsi a un commercialista esperto, soprattutto in presenza di operazioni frequenti, strumenti derivati o cripto-attività.