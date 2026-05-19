Tennis, non solo Roland Garros: Carlos Alcaraz salterà anche Wimbledon

Così Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram, dopo il forfait a Madrid, Roma e al Roland Garros, annuncia che non parteciperà nemmeno al torneo di Wimbledon Championships, che l’anno scorso lo aveva visto soccombere in finale contro Jannik Sinner .

« La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull’erba del Queen’s e di Wimbledon . Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo a lavorare per il mio ritorno il prima possibile ».

Carlos Alcaraz, dunque, salterà la stagione sull’erba. Il 23enne spagnolo ha annunciato che il problema al polso che lo tiene ai box da Barcellona non è ancora risolto del tutto e dunque non potrà prendere parte né al torneo del Queen’s, dove era chiamato a difendere il titolo, né soprattutto a Wimbledon.

Infortunatosi al polso destro a metà aprile a Barcellona, l’attuale numero 2 del mondo ha dovuto saltare Madrid e Roma e non prenderà parte nemmeno al French Open, dove era campione in carica. La doppia rinuncia londinese gli costerà altri 1800 punti nel ranking ATP, con Jannik Sinner che avrà così la chance di aumentare il gap. Per quanto riguarda il rientro in campo, a questo punto è immaginabile che Alcaraz guardi direttamente alla stagione sul cemento nordamericano.