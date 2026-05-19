L'offerta di DAZN per i Mondiali: quattro mesi di sconto sul pacchetto Full

L’abbonamento Full – con pagamento mensile con e senza vincolo – è in promozione per i primi quattro mesi e comprende anche il Roland Garros e tutte le 104 sfide della Coppa del Mondo.

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DAZN nuova offerta
(Foto: Leon Kuegeler/Getty Images)

Con il via dei Mondiali 2026 sempre più vicino, DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per la durata di quattro mesi. In vista dell’ultimo turno di Serie A, della Coppa del Mondo – con DAZN che trasmetterà tutte le 104 partite in diretta streaming – e del Roland Garros, con Jannik Sinner atteso come grande protagonista, la piattaforma propone un’offerta speciale fino al 24 maggio 2026 (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi quattro mesi e con due soluzioni possibili:

  • 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile con vincolo di permanenza annuale;
  • 29,99 euro al mese invece di 46,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.

DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

  • Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
  • Le sfide di Serie BKT;
  • Tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026;
  • I campionati esteri e altri eventi calcistici;
  • Il grande tennis, con il Ronald Garros 2026;
  • Un ampio catalogo di sport live e on demand, tra cui il Roland Garros.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

  • 36,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
  • 46,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
  • 379 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 31,58 €/mese).

DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare:

  • per l’abbonamento mensile con vincolo annuale: 12 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 24,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 48 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN;
  • per l’abbonamento mensile senza vincolo annuale: 17 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 29,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 68 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei quattro mesi di sconto, il prezzo tornerà a quello di listino.

Come attivare DAZN Full a sconto

  1. Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
  2. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  3. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  4. Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
  5. Completare la procedura di attivazione.

Non perderti tutte le 104 sfide dei Mondiali 2026 e molto altro su DAZN. Attiva il pacchetto FULL a 24,99 euro al mese anziché 36,99 euro. Clicca qui e scopri di più.

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