Con il via dei Mondiali 2026 sempre più vicino, DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per la durata di quattro mesi. In vista dell’ultimo turno di Serie A, della Coppa del Mondo – con DAZN che trasmetterà tutte le 104 partite in diretta streaming – e del Roland Garros, con Jannik Sinner atteso come grande protagonista, la piattaforma propone un’offerta speciale fino al 24 maggio 2026 (clicca qui per maggiori informazioni).
Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi quattro mesi e con due soluzioni possibili:
- 24,99 euro al mese invece di 36,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile con vincolo di permanenza annuale;
- 29,99 euro al mese invece di 46,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.
DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full
Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:
- Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
- Le sfide di Serie BKT;
- Tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026;
- I campionati esteri e altri eventi calcistici;
- Il grande tennis, con il Ronald Garros 2026;
- Un ampio catalogo di sport live e on demand, tra cui il Roland Garros.
Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.
DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto
Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:
- 36,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
- 46,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
- 379 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 31,58 €/mese).
DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full
La promozione attuale permette di risparmiare:
- per l’abbonamento mensile con vincolo annuale: 12 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 24,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 48 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN;
- per l’abbonamento mensile senza vincolo annuale: 17 euro al mese sul piano mensile per la durata di quattro mesi, portando il costo a 29,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 68 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.
Al termine dei quattro mesi di sconto, il prezzo tornerà a quello di listino.
Come attivare DAZN Full a sconto
- Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
- Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
- Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
- Completare la procedura di attivazione.