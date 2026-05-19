Portogallo, i convocati per i Mondiali 2026: sesta Coppa del Mondo per Ronaldo

Per il fuoriclasse portoghese sarà infatti la sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un traguardo storico per il capitano lusitano, che a 41 anni continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della Nazionale. Nella lista di Martínez trovano spazio anche diversi protagonisti della Serie A, a partire da Rafael Leao del Milan e Francisco Conceiçao della Juventus.

Il Portogallo ha ufficializzato questo pomeriggio la lista dei convocati per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico Roberto Martínez ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla competizione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con la presenza di Cristiano Ronaldo destinato ancora una volta a catalizzare l’attenzione.

Secondo quanto riportato dai media portoghesi e internazionali, Martínez avrebbe deciso di convocare 27 giocatori, mantenendo quindi una lista allargata in vista del torneo. Tra i nomi presenti figurano anche Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha e Rúben Dias, oltre ai giovani talenti offensivi che stanno emergendo negli ultimi anni.

Il Portogallo sarà inserito nel Gruppo K del Mondiale 2026 insieme a Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia.