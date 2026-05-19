Portogallo, i convocati per i Mondiali 2026: sesta Coppa del Mondo per Ronaldo

L’attaccante dell’Al-Nassr giocherà il suo ultimo Mondiale in carriera. Presenti anche due calciatori provenienti dalla Serie A.

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Redazione
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Portogallo convocati Mondiali 2026
Cristiano Ronaldo (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Portogallo ha ufficializzato questo pomeriggio la lista dei convocati per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico Roberto Martínez ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla competizione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con la presenza di Cristiano Ronaldo destinato ancora una volta a catalizzare l’attenzione. 

Per il fuoriclasse portoghese sarà infatti la sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un traguardo storico per il capitano lusitano, che a 41 anni continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della Nazionale. Nella lista di Martínez trovano spazio anche diversi protagonisti della Serie A, a partire da Rafael Leao del Milan e Francisco Conceiçao della Juventus. 

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Secondo quanto riportato dai media portoghesi e internazionali, Martínez avrebbe deciso di convocare 27 giocatori, mantenendo quindi una lista allargata in vista del torneo. Tra i nomi presenti figurano anche Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha e Rúben Dias, oltre ai giovani talenti offensivi che stanno emergendo negli ultimi anni.  

Il Portogallo sarà inserito nel Gruppo K del Mondiale 2026 insieme a Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia.  

Portogallo convocati Mondiali 2026 – Ci sono due “italiani”

Di seguito, l’elenco completo dei portoghesi convocati per la Coppa del Mondo: 

Portieri 

  • Diogo Costa (Porto) 
  • José Sá (Wolverhampton) 
  • Rui Silva (Sporting Lisbona) 
  • Ricardo Velho (Farense) 

Difensori 

  • Diogo Dalot (Manchester United) 
  • Matheus Nunes (Manchester City) 
  • Nélson Semedo (Fenerbahce)
  • João Cancelo (Barcellona) 
  • Nuno Mendes (PSG) 
  • Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) 
  • Renato Veiga (Villarreal) 
  • Rúben Dias (Manchester City) 
  • Tomás Araújo (Benfica) 

Centrocampisti 

  • Rúben Neves (Al-Hilal) 
  • Samuel Costa (Mallorca) 
  • João Neves (PSG) 
  • Vitinha (PSG) 
  • Bruno Fernandes (Manchester United) 
  • Bernardo Silva (Manchester City) 

Attaccanti 

  • João Félix (Al-Nassr) 
  • Trincão (Sporting Lisbona) 
  • Francisco Conceição (Juventus) 
  • Pedro Neto (Chelsea) 
  • Rafael Leão (Milan) 
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad) 
  • Gonçalo Ramos (PSG) 
  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 

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