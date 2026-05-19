Portogallo, i convocati per i Mondiali 2026: sesta Coppa del Mondo per Ronaldo

Il Portogallo ha ufficializzato questo pomeriggio la lista dei convocati per i Mondiali 2026. Il commissario tecnico Roberto Martínez ha diramato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla competizione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con la presenza di Cristiano Ronaldo destinato ancora una volta a catalizzare l’attenzione.
Per il fuoriclasse portoghese sarà infatti la sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un traguardo storico per il capitano lusitano, che a 41 anni continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della Nazionale. Nella lista di Martínez trovano spazio anche diversi protagonisti della Serie A, a partire da Rafael Leao del Milan e Francisco Conceiçao della Juventus.
Secondo quanto riportato dai media portoghesi e internazionali, Martínez avrebbe deciso di convocare 27 giocatori, mantenendo quindi una lista allargata in vista del torneo. Tra i nomi presenti figurano anche Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha e Rúben Dias, oltre ai giovani talenti offensivi che stanno emergendo negli ultimi anni.
Il Portogallo sarà inserito nel Gruppo K del Mondiale 2026 insieme a Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia.
Portogallo convocati Mondiali 2026 – Ci sono due “italiani”
Di seguito, l’elenco completo dei portoghesi convocati per la Coppa del Mondo:
Portieri
- Diogo Costa (Porto)
- José Sá (Wolverhampton)
- Rui Silva (Sporting Lisbona)
- Ricardo Velho (Farense)
Difensori
- Diogo Dalot (Manchester United)
- Matheus Nunes (Manchester City)
- Nélson Semedo (Fenerbahce)
- João Cancelo (Barcellona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona)
- Renato Veiga (Villarreal)
- Rúben Dias (Manchester City)
- Tomás Araújo (Benfica)
Centrocampisti
- Rúben Neves (Al-Hilal)
- Samuel Costa (Mallorca)
- João Neves (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Bernardo Silva (Manchester City)
Attaccanti
- João Félix (Al-Nassr)
- Trincão (Sporting Lisbona)
- Francisco Conceição (Juventus)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Rafael Leão (Milan)
- Gonçalo Guedes (Real Sociedad)
- Gonçalo Ramos (PSG)
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)