Open VAR, Tommasi: «McKennie fa fallo su Gosens. Giusto annullare il gol alla Juve»

Anche per questa settimana a commentare gli episodi arbitrali di giornata è intervenuto Dino Tommasi , il designatore ad interim della CAN A e B. In particolare l’attenzione è stata rivolta al gol annullato a Weston McKennie durante Juventus-Fiorentina , sul quale l’arbitro è intervenuto per un fallo del centrocampista, e quello invece assegnato a Walid Cheddira in Sassuolo-Lecce .

In merito al gol annullato a McKennie, Tomassi ha commentato: «Decisione presa sul campo. Massa ha campo aperto e viene avallato dalla sala VAR. McKennie impedisce a Gosens di staccare e di giocare il pallone, il fallo è evidente. Il gol annullato a Vlahovic? È in posizione geografica di fuorigioco, si tratta di valutare se trattasi di giocata o deviazione (del difensore della Fiorentina Pongracic, ndr) ma è evidentemente una deviazione, Chiffi la fa valutare all’arbitro Massa e la rete viene annullata».

Sul gol di Cheddira e gli altri episodi in Sassuolo-Lecce: «L’arbitro Doveri parte dall’eventuale fallo di mano di Ramadani, che non si evidenzia, è assente anche il contatto minimo. Sul retropassaggio di Garcia, come Doveri evidenzia non c’è step on foot di Coulibaly. Non c’è alcuna situazione di tipo falloso e la rete viene convalidata». Infine il rosso revocato a Kamara in Udinese-Cremonese: «Una associazione sbagliata. Manganiello pensa che Kamara intervenga su Vardy con un calcio e con i tacchetti esposti, in realtà Kamara prova a giocare il pallone, Vardy lo anticipa. Il fallo è imprudente e si evidenzia l’errore di campo. Bravi al VAR Marini e Cosso a richiamare Manganiello che appena vede l’immagine derubrica il cartellino da rosso a giallo stabilendo la giustizia del campo».

Un turno di campionato che quindi è trascorso senza nessun errore riconosciuto negli episodi chiave delle 10 partite: «Un bel weekend, siamo soddisfatti. Ci siamo districati con qualità sia a livello di atteggiamento sia a livello di approccio tecnico», il commento del designatore Tommasi.