Non solo il Venezia, Leiweke vuole una quota del Benfica: ma il club potrebbe fare muro

Leiweke è recentemente entrato nel Venezia come azionista di minoranza del club lagunare, partecipando a una raccolta fondi da 100 milioni di euro. A questa operazione ha partecipato anche Francesca Bodie, figlia di Leiweke e nominata nuova presidentessa del Venezia nei giorni scorsi.

Il consorzio guidato da Leiweke aveva raggiunto il mese scorso un accordo per acquistare una quota del 16,4% detenuta da José Antonio dos Santos , secondo maggiore azionista di Benfica SAD. L’operazione rientrerebbe nella strategia più ampia del fondo Entrepreneur Equity Partners , orientata all’acquisizione di partecipazioni di minoranza in club calcistici europei. L’accordo necessita però dell’approvazione della controllante Sport Lisboa e Benfica, che detiene circa il 64% della società.

Al momento, tuttavia, non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva e l’operazione potrebbe ancora andare in porto. Il consiglio di amministrazione del Benfica dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni per discutere della possibile transazione.

Sul fronte Benfica, i rappresentanti del club portoghese avrebbero comunicato al team di Leiweke che l’articolo 13 dello statuto della società consente di impedire acquisizioni superiori al 2% da parte di investitori considerati portatori di interessi concorrenti. Lo stesso strumento era già stato utilizzato nel 2021 per bloccare l’acquisto del 25% del club da parte dell’investitore americano John Textor .

Secondo Bloomberg, all’interno del Benfica ci sarebbero preoccupazioni sul fatto che la strategia di Entrepreneur Equity Partners, basata sull’acquisizione di quote in diversi club calcistici, possa compromettere l’indipendenza della società portoghese.

L’eventuale ingresso nel Benfica rappresenterebbe uno dei maggiori investimenti stranieri nella storia di un club portoghese e costituirebbe il secondo rilevante investimento statunitense nella società dopo l’acquisizione del 5,24% da parte di Lenore Sports Partners lo scorso anno. Leiweke non avrebbe comunque intenzione di assumere ruoli operativi di vertice nel Benfica. Le discussioni sarebbero ancora in corso e nessuna decisione finale sarebbe stata presa.