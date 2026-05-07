L’operazione rientra nel piano di finanziamento condotto dal Comitato Operativo del club nel corso della stagione 2025/26 e punta a sostenere il Venezia nella crescita strutturale e competitiva, con l’obiettivo di consolidare la presenza della squadra ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Contestualmente all’investimento, Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo insieme a Rob Hamwee. Manager di fama internazionale, Leiweke ha guidato realtà vincenti nelle principali leghe sportive nordamericane, tra MLS, NBA e NHL, oltre a essere stato protagonista nello sviluppo di alcuni degli impianti sportivi più importanti al mondo.

Il Venezia apre una nuova fase della propria storia con l’ingresso di nuovi investitori internazionali e una raccolta fondi da 100 milioni di euro destinata a rafforzare la stabilità finanziaria e le ambizioni sportive del club arancioneroverde. La società ha infatti annunciato un importante investimento di minoranza guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie , due figure di primo piano nel mondo dello sport, dell’intrattenimento e dello sviluppo immobiliare.

«Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata nella città più bella del mondo, e ci impegneremo con determinazione per eccellere e rafforzare così la tradizione di questo Club iconico», ha dichiarato Tim Leiweke, Co-Presidente del Comitato Operativo. «Dopo aver avuto l’occasione di trasformare LA Galaxy e Toronto FC in squadre vincenti e costruito stadi di primo livello, siamo convinti di sapere cosa serva per creare una mentalità vincente e offrire ai tifosi esperienze memorabili. Il nostro obiettivo è portare questa competenza a Venezia per assicurare che i tifosi abbiano una casa di livello mondiale e che gli Arancioneroverdi diventino una presenza fissa in Serie A».

Novità anche ai vertici istituzionali del club: Francesca Bodie è stata infatti nominata nuova presidentessa del Venezia, prendendo il posto di Duncan Niederauer, che lascerà l’incarico mantenendo comunque una quota minoritaria nel gruppo proprietario. Bodie vanta una lunga esperienza nella gestione sportiva e nello sviluppo immobiliare, avendo lavorato a numerosi progetti infrastrutturali e commerciali legati al mondo dello sport internazionale.

«Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società», ha dichiarato Francesca Bodie, Presidente del Venezia. «Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A. È un onore poter lavorare al fianco di Filippo Antonelli, degli altri dirigenti del Club e del Comitato Operativo per continuare a sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza di questa città».

Un ruolo importante nell’avvicinamento di Leiweke e Bodie al Venezia lo ha avuto anche il noto artista canadese Drake, comproprietario del club, che aveva già collaborato con i due dirigenti ai tempi della Maple Leaf Sports and Entertainment, società proprietaria dei Toronto Raptors, del Toronto FC e dei Toronto Maple Leafs e che ha deciso di coinvolgere Bodie e Leiweke nel progetto.

«Tim e Francesca sono straordinariamente competenti nel loro lavoro» ha dichiarato Drake a proposito di questi due nuovi ingressi in società. «Sanno cosa significhi il successo e come raggiungerlo. Ci siamo già riusciti in passato e sono emozionato di portare questa energia a Venezia».

Nel comunicato che annuncia l’ingresso dei nuovi soci, spazio anche alle parole di Duncan Niederauer, presidente uscente del club: «È stato un piacere lavorare con Tim e Francesca durante questa stagione e sono sicuro che Francesca farà un ottimo lavoro», ha dichiarato Niederauer. «Il mio mandato come presidente è stato entusiasmante e sono grato ai miei soci del Comitato Operativo che, nelle ultime tre stagioni, non solo hanno guidato l’organizzazione, ma hanno anche lavorato con successo alla solidità finanziaria del Club, fornendo la stabilità necessaria per rendere il nostro futuro quanto più promettente possibile».