Quanto vale la finale di Champions? Con il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua seconda finale di Champions consecutiva. I parigini, forti del 5-4 maturato nella partita di andata, sono riusciti ad avere la meglio sui bavaresi e a raggiungere l’Arsenal, che martedì sera ha battuto per 1-0 l’Atletico Madrid, eliminando i Colchoneros dalla competizione.
I risultati delle due finaliste hanno un valore decisamente consistente a livello sportivo, ma anche sul fronte economico. Secondo le stime di Calcio e Finanza, fin qui i numeri parlano chiaro: l’Arsenal prima di arrivare in finale aveva già incassato 124,7 milioni di euro. Poco dietro il Paris Saint-Germain a quota 121,8 milioni, somme legate – come nella passata stagione – al nuovo format della competizione, che ha aumentato i ricavi.
Ma quanto è cresciuto il bottino grazie alla finale? La qualificazione all’ultimo atto garantisce ulteriori 18,5 milioni di euro a ciascun club. Un premio che si aggiunge ai ricavi già maturati tra market pool, ranking storico e risultati sportivi. Ma il vero salto arriva con l’ultimo atto: la vittoria della Champions vale altri 6,5 milioni di euro, cifra che si somma al premio per la partecipazione alla finale.
- Qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro
- Vittoria della finale: 6,5 milioni di euro
Nel complesso, tra finale e possibili bonus successivi, la corsa verso l’ultimo atto della Champions può valere oltre 30 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quanto già incassato. Di seguito, ecco i premi UEFA per le quattro squadre rimaste in gioco qualora dovessero sollevare il trofeo al cielo nella notte di Budapest:
- Arsenal: 149,7 milioni di euro
- Paris Saint-Germain: 146,8 milioni di euro
In attesa di capire chi vincerà, attualmente i Gunners sono a quota 143,2 milioni, mentre i parigini a 140,3 milioni. Le due finaliste hanno staccato automaticamente anche il pass per la Supercoppa UEFA, che garantisce ulteriori 4 milioni di euro a testa. Anche in questo caso, la squadra vincitrice potrà incrementare il bottino con un milione aggiuntivo, cifre che tuttavia riguarderanno ricavi da incassare nella prossima stagione sportiva e quindi nel bilancio al 30 giugno 2027.