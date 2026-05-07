Quanto vale la finale di Champions? Con il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua seconda finale di Champions consecutiva. I parigini, forti del 5-4 maturato nella partita di andata, sono riusciti ad avere la meglio sui bavaresi e a raggiungere l’Arsenal, che martedì sera ha battuto per 1-0 l’Atletico Madrid, eliminando i Colchoneros dalla competizione.

I risultati delle due finaliste hanno un valore decisamente consistente a livello sportivo, ma anche sul fronte economico. Secondo le stime di Calcio e Finanza, fin qui i numeri parlano chiaro: l’Arsenal prima di arrivare in finale aveva già incassato 124,7 milioni di euro. Poco dietro il Paris Saint-Germain a quota 121,8 milioni, somme legate – come nella passata stagione – al nuovo format della competizione, che ha aumentato i ricavi.