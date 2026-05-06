FIGC, il 13 maggio il Consiglio Federale: si valuterà se commissariare l’AIA

È stata convocata per le ore 12 di mercoledì 13 maggio la riunione del Consiglio Federale della FIGC. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 aprile e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:
- informativa del segretario generale;
- dichiarazione di decadenza del presidente nazionale AIA assunta dal Comitato Nazionale AIA: provvedimenti conseguenti;
- relazioni annuali 2025 Internal Audit e OdV;
- modifiche regolamentari;
- nomine di competenza;
- varie ed eventuali.
Tra i temi all’ordine del giorno c’è dunque anche quello legato alla dichiarazione di decadenza del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, squalificato per le pressioni sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Durante il Consiglio Federale sarà dunque l’occasione per una valutazione politica, se commissariare o meno l’Associazione.
L’idea di un commissariamento dell’AIA da parte della Federcalcio era stata anticipata nei mesi scorsi da Calcio e Finanza.