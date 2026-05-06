Inchiesta arbitri: nelle intercettazioni su Rocchi le "pretese" dei club

Nell’inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra il designatore arbitrale, autosospeso, Gianluca Rocchi (indagato), e Riccardo Pinzani (non indagato), che fino alla scorsa stagione era l’incaricato FIGC per i rapporti tra AIA e club, e pure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti (non indagato), responsabile ufficio Competizioni della Lega Serie A.

È questo quanto emerso dalle audizioni andate in scena oggi e condotte dagli inquirenti della Guardia di Finanza, coordinati dal pm Maurizio Ascione, alla Procura di Milano, dove si sono alternati il club referee manager della Lazio, Pinzani e Butti.