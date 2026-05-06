Promesse di pace fra Iran e USA: Piazza Affari vola ai massimi da marzo 2000

In una giornata caratterizzata dalle indiscrezioni relative un presunto avvicinamento fra Iran e Stati Uniti per una pace in Medio Oriente, i mercati finanziari di tutto il mondo hanno toccato picchi che non venivano registrati da moltissimo tempo. In questa ottica Piazza Affari ha chiuso la seduta odierna ai massimi da marzo 2000 su livelli che non toccava da più di 26 anni.

L’indice Ftse Mib è cresciuto del 2,35% a 49.696 punti. Fra i titoli più positivi ci sono Amplifon (+12,4%) sulla scia dei risultati, superata nel finale da Lottomatica (+12,71%). Forti anche Buzzi (+5,75%) così come Leonardo dopo i conti (+5%) e Stellantis: il colosso dell’automotive che vede Exor come primo azionista ha chiuso con un +4,92%. In caduta invece, insieme al greggio, i petroliferi Eni (-4,15%), Tenaris (-1,99%) e Saipem (-1,29%). Fuori dal paniere dei big la trimestrale ha messo le ali a Technogym (+9,95%).