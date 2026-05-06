Dai tornei del Grande Slam e la Coppa Italia (torneo che siamo abituati a vedere in chiaro, ma per il quale non vi era alcun obbligo di legge) alla Conference League , passando per il Festival di Sanremo e la Prima della Scala: l’AGCOM ha ampliato in modo significativo l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società che dovranno essere accessibili in chiaro.

La novità più rilevante è proprio l’allargamento della lista. Accanto agli appuntamenti “storici” — come Olimpiadi e Paralimpiadi, tutte le partite della Nazionale italiana di calcio tra Mondiali ed Europei, il Giro d’Italia e i Gran Premi motoristici disputati in Italia — entrano nuove competizioni e discipline.

Sul fronte calcistico, oltre a Champions ed Europa League, vengono incluse anche semifinali e finali della Conference League con squadre italiane, la finale di Coppa Italia e la Supercoppa. Spazio poi al rugby, con il Sei Nazioni e il Mondiale, e al tennis, dove fanno il loro ingresso i tornei del Grande Slam, i Master 1000 e appuntamenti come Internazionali d’Italia, ma anche Coppa Davis e Billie Jean King Cup, purché con presenza di atleti italiani.

La lista si estende inoltre a numerose discipline olimpiche: atletica, nuoto, ginnastica, scherma, pattinaggio e sci alpino, con particolare attenzione alle finali mondiali con italiani in gara o disputate sul territorio nazionale. Presenti anche eventi di squadra come i Mondiali di pallacanestro, pallavolo e pallanuoto, sempre nelle fasi decisive.

La lista aggiornata degli eventi di interesse comprende i seguenti appuntamenti:

Olimpiadi estive

Olimpiadi invernali

Partite della nazionale italiana ai Mondiali di calcio (tutte e la finale), diretta integrale obbligatoria

Partite della nazionale italiana agli Europei di calcio (tutte e la finale), diretta integrale obbligatoria

Tutte le partite ufficiali della nazionale italiana di calcio

Semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane

Incontri del Sei Nazioni con la nazionale italiana

Semifinali e finali dei Mondiali di rugby con la nazionale italiana

Semifinali e finali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup con squadre italiane

Semifinali e finali degli Internazionali d’Italia con atleti italiani

Giro d’Italia

Mondiali di ciclismo su strada

Semifinali e finali dei Mondiali di basket con l’Italia

Semifinali e finali dei Mondiali di pallanuoto con l’Italia

Semifinali e finali dei Mondiali di pallavolo con l’Italia

Gran Premi di Formula 1 in Italia

Gran Premi di MotoGP in Italia

Festival di Sanremo

Prima della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano

Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia

Questi invece gli eventi soggetti alla scadenza dei contratti, che faranno parte dell’elenco dal prossimo ciclo di diritti. Questo significa che fino al termine degli accordi in vigore, la decisione di trasmettere in chiaro sarà solo ed esclusivamente dell’emittente titolare dei diritti:

Paralimpiadi estive

Paralimpiadi invernali

Semifinali e finali di Conference League con squadre italiane

Finale di Coppa Italia

Finale di Supercoppa di Lega

Semifinali e finali della United Cup con la nazionale italiana

Semifinali e finali dei tornei del Grande Slam con atleti italiani

Semifinali e finali di ATP e WTA Finals, Masters 1000 e WTA 1000 con atleti italiani

Tappe italiane del Tour de France

Finali mondiali di atletica svolte in Italia o con italiani in gara

Finali mondiali di nuoto svolte in Italia o con italiani in gara

Finali mondiali di ginnastica svolte in Italia o con italiani in gara

Finali mondiali di scherma svolte in Italia o con italiani in gara

Finali mondiali di pattinaggio svolte in Italia o con italiani in gara

Finali mondiali di sci alpino svolte in Italia o con italiani in gara

Serata finale dell’Eurovision Song Contest

Prima della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli

Trasmissione in chiaro: non soltanto eventi sportivi

Non solo sport. Il provvedimento abbraccia anche eventi culturali e musicali simbolo del Paese: dal Festival di Sanremo alla finale dell’Eurovision Song Contest, fino alle prime stagionali del Teatro alla Teatro alla Scala e del San Carlo di Napoli e al Concerto di Capodanno della Fenice di Venezia.

Elemento centrale della delibera è il meccanismo di tutela del pubblico: qualora i diritti di questi eventi vengano acquisiti da operatori a pagamento non in grado di raggiungere l’80% della popolazione, sarà obbligatorio pubblicare con congruo anticipo un’offerta di cessione dei diritti «a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie», favorendo così la diffusione in chiaro.