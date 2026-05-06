Serie B, Bedin: «Abete o Malagò? Entro questa settimana decideremo»

Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra i club di Serie B e i due possibili candidati alla presidenza della FIGC, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

«Una giornata utile e positiva. Il confronto aiuta sempre. Abbiamo dato precedenza al metodo, stilando un documento corposo con le criticità che sono tante: il tema della sostenibilità, i giovani, le riforme federali e ciò che si chiede alla politica. Ora mi prendo due o tre giorni dove sentirò le 20 proprietà perché questa giornata deve essere metabolizzata. Poi entro la settimana decideremo», ha commentato Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B.