Serie B, Bedin: «Abete o Malagò? Entro questa settimana decideremo»

Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra i club di Serie B e i due possibili candidati alla presidenza della FIGC, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.
«Una giornata utile e positiva. Il confronto aiuta sempre. Abbiamo dato precedenza al metodo, stilando un documento corposo con le criticità che sono tante: il tema della sostenibilità, i giovani, le riforme federali e ciò che si chiede alla politica. Ora mi prendo due o tre giorni dove sentirò le 20 proprietà perché questa giornata deve essere metabolizzata. Poi entro la settimana decideremo», ha commentato Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B.
Malagò, nei giorni scorsi, ha incassato il sostegno ufficiale da parte di Assocalciatori e Assoallenatori, che insieme pesano per il 30% dei voti disponibili fra le componenti. A questa percentuale va aggiunto anche il 18% della Serie A, che ha puntato sull’ex presidente del Coni come candidato per sostituire il dimissionario Gabriele Gravina. Da parte sua, Abete ha comunque annunciato che porterà avanti il suo percorso per la candidatura a presidente FIGC.
«L’auspicio è che la Serie B sappia investire il tempo per trovare posizioni comuni, certo poi il voto è individuale – ha aggiunto Bedin –. Non c’è litigiosità nella B e mi sento di dire anche che non c’è criticità nemmeno tra le componenti in questo preciso momento storico. Non mi esprimo. Se si trovasse una posizione unitaria non tanto sui nomi, ma sui temi, sarebbe importante».