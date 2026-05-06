Diritti tv, Sky chiede danni per 1,9 miliardi a TIM e DAZN per il "cartello" sul calcio

In seguito al pronunciamento dell’Antitrust dello scorso gennaio in cui ha confermato una «grave intesa restrittiva della concorrenza» nel mercato telco e pay tv da parte di Tim e DAZN e durata un anno e sette mesi, scatta l’ora dei risarcimenti. Nel dettaglio, Sky ha chiesto 1,9 miliardi di euro alle due società. A prendere una decisione sarà, secondo quanto riportato dall’ANSA, il Tribunale di Milano.

Il lungo procedimento, che fa riferimento al memorandum sottoscritto nel 2021 in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l’assegnazione dei diritti televisivi, si era chiuso con un primo pronunciamento nel 2023, a cui erano seguiti i ricorsi al Tar della Lombardia nel 2024 e poi al Consiglio di Stato nel 2025 fino ad arrivare a gennaio, dopo una nuova istruttoria dell’Antitrust alla rideterminazione delle sanzioni, 3,6 milioni per DAZN e 760.776 euro per Tim.