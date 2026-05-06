Presidenza FIGC, Malagò: «La mia ineleggibilità? Meglio non commentare»

Un commento che è arrivato a margine dell’incontro avuto da Malagò con i club di Serie B. Il candidato espresso dalla Serie A nei giorni scorsi ha avuto l’appoggio ufficiale da Assocalciatori e Assoallenatori . L’Incontro è stato definito dall’ex numero uno del CONI «interessante e divertente con alcune persone che conosco molto bene, altre meno. Abbiamo contestualizzato il momento e sono emerse idee interessanti».

«Bedin (presidente della Lega di B, ndr) l’ho incontrato due volte: una a Milano e poi mi è venuto a trovare in ufficio con un documento che ho studiato – ha aggiunto Malagò –. Molte di quelle cose sono condivise. Un documento che è un libro dei sogni ma ho spiegato che bisogna andare sulle priorità, le abbiamo tirate fuori e non spetta a me dire quali sono».

A chi gli chiede quando ufficializzerà la candidatura ha ribadito che aspetterà sicuramente l’incontro di venerdì con la Serie C. «Qualcuno mi ha chiesto perché non l’abbia fatto avendo già i numeri per portare avanti la candidatura, ma questo è un mondo in cui se manchi di rispetto a una componente poi ti perdi per strada. Aspettiamo venerdì», ha concluso Malagò.