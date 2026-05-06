Il 17 maggio la festa dell’Inter per lo scudetto: vertice in Prefettura

Nel corso della seduta, il Comitato ha esaminato le misure di sicurezza connesse all’edizione 2026 di Tuttofood, in programma dall’11 al 14 maggio a Fiera Milano Rho. Al riguardo, è stata condivisa l’adozione di un provvedimento prefettizio volto all’istituzione di una zona a vigilanza rafforzata nelle aree limitrofe al quartiere fieristico per tutto lo svolgimento della manifestazione.

La consegna dello scudetto all’ Inter e il concertone di Radio Italia in piazza Duomo sono alcuni degli appuntamenti in programma a Milano, oggi al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

Successivamente, il Comitato ha esaminato le misure organizzative e di sicurezza relative ai festeggiamenti previsti il prossimo 17 maggio in occasione della consegna dello Scudetto all’Inter. Alla seduta – in cui sono stati definiti specifici servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio, con il coinvolgimento coordinato di Polizia, Locale e altri enti competenti, finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento delle celebrazioni, la tutela dell’incolumità pubblica e la gestione dei flussi di persone nelle aree interessate – ha partecipato anche il Presidente del club, Giuseppe Marotta.

Il Comitato ha inoltre affrontato le misure di sicurezza relative a “Radio Italia Live – Il Concerto”, in programma il prossimo 15 maggio in Piazza Duomo, per il quale è stato definito un articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, fondato sulla collaborazione tra Polizia, Polizia Locale e gli altri enti coinvolti.