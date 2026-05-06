La Formula 1 su Sky in Italia fino al 2032: rinnovato l’accordo per i diritti tv

La Formula 1 e Sky rafforzano la loro alleanza con un’estensione pluriennale che garantisce agli abbonati in Italia, Regno Unito e Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032.
Per gli appassionati italiani non cambierà nulla, se non in meglio: su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire ogni sessione del Mondiale, dalle prove libere alle qualifiche, passando per le gare sprint e i Gran Premi. Alcuni appuntamenti continueranno a essere trasmessi anche in chiaro su TV8, una scelta strategica per ampliare il pubblico e rafforzare la visibilità del campionato.
L’accordo include anche la copertura completa delle categorie di contorno:
- Formula 2
- Formula 3
- Porsche Supercup
- F1 Academy
Grande soddisfazione nelle parole di Dana Strong, CEO del gruppo Sky: «L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno».
Sulla stessa linea Andrea Duilio, CEO di Sky Italia: «Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue».
Entusiasta anche Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1: «Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione. Il loro approccio all’avanguardia per le trasmissioni in diretta e la creazione di contenuti ha fatto la differenza nel far crescere il nostro sport. Sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio».
Dal 2019, anno in cui Sky è diventata la casa esclusiva della Formula 1, il ruolo della pay tv è stato centrale nella crescita del movimento. In Italia, l’inizio della stagione ha registrato un incremento degli ascolti del 25%, trainato anche dai risultati del giovane Antonelli: la sua prima vittoria nel Gran Premio di Cina ha raccolto 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e 1,4 milioni in differita su TV8.
La Formula 1 continua così a consolidare la propria leadership globale, raggiungendo fan in oltre 100 mercati grazie ai partner televisivi internazionali. In Italia, la copertura resta affidata a un team di grande esperienza: la voce di Carlo Vanzini, affiancata da ex piloti come Marc Gené e Ivan Capelli, continuerà a raccontare ogni Gran Premio con analisi e approfondimenti direttamente dalla pista.