La Formula 1 su Sky in Italia fino al 2032: rinnovato l’accordo per i diritti tv

Per gli appassionati italiani non cambierà nulla, se non in meglio: su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire ogni sessione del Mondiale, dalle prove libere alle qualifiche, passando per le gare sprint e i Gran Premi. Alcuni appuntamenti continueranno a essere trasmessi anche in chiaro su TV8 , una scelta strategica per ampliare il pubblico e rafforzare la visibilità del campionato.

La Formula 1 e Sky rafforzano la loro alleanza con un’estensione pluriennale che garantisce agli abbonati in Italia , Regno Unito e Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032.

L’accordo include anche la copertura completa delle categorie di contorno:

Formula 2

Formula 3

Porsche Supercup

F1 Academy

Grande soddisfazione nelle parole di Dana Strong, CEO del gruppo Sky: «L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno».

Sulla stessa linea Andrea Duilio, CEO di Sky Italia: «Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue».

Entusiasta anche Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1: «Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione. Il loro approccio all’avanguardia per le trasmissioni in diretta e la creazione di contenuti ha fatto la differenza nel far crescere il nostro sport. Sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio».