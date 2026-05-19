Brasile, i convocati di Ancelotti per i Mondiali 2026: c’è Neymar, presenti Bremer e Wesley

Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali 2026, che prenderanno il via tra meno di un mese in USA, Canada e Messico. Tra le scelte del commissario tecnico italiano spicca il ritorno di Neymar , nuovamente convocato con la Seleção dopo due anni segnati dagli infortuni.

Negli ultimi mesi, il classe 1992 è tornato a giocare con continuità con il Santos, raccogliendo 45 presenze, 18 gol e 9 assist. Pochi istanti prima dell’annuncio ufficiale delle convocazioni, Neymar aveva modificato anche la propria biografia Instagram, aggiungendo nuovamente il riferimento alla Nazionale brasiliana.

Durante la presentazione della lista, Ancelotti ha parlato delle ambizioni del Brasile in vista del torneo: «Posso dire che il Brasile può vincere i Mondiali. La lista so bene che non è perfetta. Non vince la squadra perfetta, non esiste la squadra perfetta, ma vince la squadra più resiliente».

L’ex allenatore del Real Madrid ha poi spiegato le motivazioni legate alla convocazione di Neymar: «È un giocatore importante e lo sarà anche in questo Mondiale. Ha lo stesso ruolo e le stesse responsabilità degli altri 25. Può giocare, non giocare, entrare dalla panchina o partire dalla panchina. Ha le stesse responsabilità degli altri. È un giocatore esperto».

Brasile convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori

Nella lista trovano spazio anche due calciatori della Serie A: Gleison Bremer della Juventus e Wesley della Roma. Niente da fare, invece, per l’interista Carlos Augusto, che non farà parte della spedizione.