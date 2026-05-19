Napoli, Conte ai saluti. Tra i papabili per sostituirlo Sarri, Italiano e Grosso

Come riporta La Repubblica, al triplice fischio finale della partita al Maradona contro l’Udinese sarà probabilmente tutto pronto per la chiusura del ciclo Conte a Napoli – nonostante un contratto fino al 2027 – con De Laurentiis in prima linea insieme al direttore sportivo Giovanni Manna . Il nome in cima alla lista porterebbe a un gradito ritorno: Maurizio Sarri che, nonostante i trascorsi alla Juventus, sembra ottenere ampi gradimenti anche dalla piazza. Troppo bello il ricordo lasciato con uno dei Napoli più belli degli ultimi anni che ha sfiorato quello scudetto che sia Spalletti che Conte hanno regalato alla piazza. Ma le radici del recente ciclo Napoli partono senza dubbio dal lavoro del tecnico toscano.

L’avventura di Antonio Conte a Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Le parole post Pisa, vittoria che ha regalato agli azzurri la qualificazione alla prossima Champions League con una giornata di anticipo, non hanno sancito ufficialmente l’addio del tecnico, che attende un altro confronto con il patron De Laurentiis , ma dal capoluogo campano arrivano sempre più conferme di un divorzio, in un clima comunque disteso fra le parti.

Un ritorno a cui De Laurentiis starebbe lavorando da metà aprile, quando ha ricevuto la notizia da Conte che molto probabilmente a fine stagione sarebbe arrivato il divorzio, con l’attuale tecnico dei partenopei pronto anche a rinunciare all’ultimo anno di un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. Per lui rimangono aperte le porte della Nazionale, da qui la frase di De Laurentiis «Se vuole la Nazionale non lo fermerò». Intanto alla Lazio il rapporto fra Sarri e Lotito è ormai ai minimi termini dopo una stagione più che complicata per quanto riguarda l’ambiente intorno alla squadra, senza dimenticare le questioni legate al mercato, che la Lazio ha potuto condurre solamente durante la finestra invernale.

Ma non solo Sarri, sul taccuino della coppia De Laurentiis-Manna ci sono diversi candidati, seppur il ritorno dell’attuale tecnico della Lazio rimanga lo scenario al momento più probabile. La lista, infatti, comprende i nomi di Fabio Grosso, Raffaele Palladino, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. È stato sondato anche Enzo Maresca, ma le notizie dall’Inghilterra lo indicano come erede di Pep Guardiola, destinato a lasciare il Manchester City a fine stagione.