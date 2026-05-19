Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la scelta sarebbe stata condivisa dagli azionisti Joseph Tey e Nathan Walker , intenzionati a inserire nell’area corporate una figura maggiormente in linea con la propria visione manageriale, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei dati e l’approccio analitico applicato al calcio e al business.

La Sampdoria cambia amministratore delegato. Il club blucerchiato ha infatti annunciato l’ingresso in società di Claudio Morelli , che ricoprirà il ruolo di CEO Corporate una volta completate le necessarie formalità societarie e amministrative. Morelli prenderà il posto di Raffaele Fiorella , che concluderà la propria esperienza in blucerchiato dopo l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Ma chi è Claudio Morelli ? Morelli, 55 anni, è nato in Svizzera da genitori italiani ed è laureato in Economia e Commercio con specializzazione in Finanza e Contabilità Internazionale presso l’Università di Ginevra. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel settore finanziario, lavorando in società come KPMG, Capital Group e Pictet Asset Management. Dal 2008 opera all’interno di Pictet, dove ricopre il ruolo di Head of Sales.

Nel comunicato diffuso dalla Sampdoria, il club ha voluto ringraziare Fiorella per il lavoro svolto negli ultimi mesi: « Al dott. Fiorella vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’incredibile lavoro svolto in una fase complessa e delicata, durante la quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza ai tifosi, ai partner e a tutte le autorità ».

Parallelamente all’attività finanziaria, Morelli ha coltivato anche un percorso nel calcio. Ha lavorato come video analyst al Basilea, possiede il patentino da allenatore e ha avuto esperienze nelle categorie minori del calcio svizzero. Dal 2024 è diventato inoltre responsabile dell’Academy del Servette, realtà nella quale avrebbe sviluppato un approccio fortemente orientato all’utilizzo dei dati e dell’analisi statistica applicata al calcio.

Secondo indiscrezioni, proprio questo profilo sarebbe stato considerato particolarmente adatto dalla nuova proprietà della Sampdoria. Morelli avrebbe inoltre un vecchio legame con l’ambiente blucerchiato grazie alla conoscenza di Vujadin Boškov, che avrebbe anche visitato durante gli anni alla guida della Sampdoria.