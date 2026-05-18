Striscioni contro il Milan, la Procura FIGC apre un fascicolo su Thuram

Nelle ultime ore sono apparsi in rete diversi video e foto della festa scudetto dell’Inter, con passaggio del pullman scoperto con i calciatori per le vie di Milano. Come accaduto già in altre occasioni, anche questa volta non sono mancate le polemiche per alcune festeggiamenti.

Tra i protagonisti il nerazzurro Marcus Thuram, nei confronti del quale la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo. L’attaccante francese dell’Inter, nel festeggiare con i tifosi a bordo del pullman, ha mostrato uno striscione con l’immagine di un topo con lo sfondo rossonero. Successivamente ha sollevato un altro stendardo con una frase volgare riguardante le stracittadine vinte dal Milan in questa stagione: «I derby mettiteli nel c…». Un chiaro riferimento allo striscione esposto nel 2007 da Massimo Ambrosini che recitava: «Lo scudetto mettitelo nel c…».