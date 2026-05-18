Juve, la Champions a rischio pesa sulla Borsa: il titolo chiude a –3%

La sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, che rischia seriamente di tenere la Juventus fuori dalla prossima edizione della Champions League, ha fatto registrare i suoi effetti in Borsa. Il titolo del club bianconero ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari con un calo del 2,83%, scendendo a quota 1,955 euro per azione.

Sulla base del prezzo per azione, la capitalizzazione di mercato ammonta a poco più di 815 milioni di euro, in calo rispetto agli 840 milioni di euro della chiusura di venerdì scorso. Ora i bianconeri di Luciano Spalletti non sono più padroni del loro destino, e dovranno sperare nel passo falso di almeno due concorrenti tra Milan, Roma e Como per sperare nella qualificazione.