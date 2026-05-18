Juve, la Champions a rischio pesa sulla Borsa: il titolo chiude a –3%

La sconfitta casalinga per 0-2 contro la Fiorentina, che rischia seriamente di tenere la Juventus fuori dalla prossima edizione della Champions League, ha fatto registrare i suoi effetti in Borsa. Il titolo del club bianconero ha chiuso la seduta odierna a Piazza Affari con un calo del 2,83%, scendendo a quota 1,955 euro per azione.
Sulla base del prezzo per azione, la capitalizzazione di mercato ammonta a poco più di 815 milioni di euro, in calo rispetto agli 840 milioni di euro della chiusura di venerdì scorso. Ora i bianconeri di Luciano Spalletti non sono più padroni del loro destino, e dovranno sperare nel passo falso di almeno due concorrenti tra Milan, Roma e Como per sperare nella qualificazione.
Il mancato quarto posto, con conseguente qualificazione in Europa League (al posto della Champions), comporterebbe un danno economico milionario in vista della prossima stagione. Come stimato da Calcio e Finanza, si parla di un divario di partenza di 25-30 milioni di euro, cifra destinata ad ampliarsi con l’avanzare della competizione.