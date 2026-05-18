Dopo lo scivolone interno contro il Bologna della 36esima giornata di campionato, il Napoli si rialza e ottiene un successo chiave in trasferta contro il Pisa. Grazie allo 0-3 maturato sul campo della squadra toscana, i partenopei sono riusciti a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League con un turno di anticipo rispetto alla fine della stagione. Gara senza storia quella contro un Pisa già retrocesso, con la formazione ospite che si è portata sul 2-0 nel primo tempo (reti di McTominay e Rrahmani) e ha chiuso i conti nella ripresa grazie al gol di Hojlund. Una partita che ha così consegnato al club di De Laurentiis le chiavi del palcoscenico europeo più importante anche in vista della prossima stagione, in attesa di capire il futuro di Conte.

Napoli, quanto vale la qualificazione in Champions Un risultato che ha anche un impatto economico immediato e misurabile. Il Napoli può infatti già contare su una base minima di ricavi UEFA pari a circa 39 milioni di euro, derivanti dalle diverse componenti della distribuzione dei premi Champions. Si tratta di una cifra “di partenza”, destinata a crescere in funzione dei risultati sportivi nella competizione, ma che già ora certifica l’importanza della qualificazione. Non solo: il dato potrebbe crescere ulteriormente anche in base alle 36 squadre che saranno ufficialmente qualificate alla prossima edizione della massima competizione per club UEFA. Nel dettaglio, il bonus partecipazione – quota fissa garantita a tutte le squadre qualificate – vale 18,62 milioni. A questo si aggiunge la quota europea, legata in parte anche al ranking, che supera i 13 milioni di euro e potrebbe anche variare in base alle altre due italiane che si qualificheranno.