Campionato Primavera 1, ufficiale il tabellone dei playoff: le sfide verso il titolo

Si è chiusa lunedì la regular season del campionato Primavera 1 2025/26, e ora tutte le attenzioni sono rivolte verso i playoff che metteranno in palio il titolo nazionale. Come accaduto lo scorso anno, anche questa volta la fase finale è in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo della Fiorentina.
Come previsto dal regolamento, le prime due classificate della stagione regolare – Fiorentina e Parma – accedono direttamente alle semifinali in qualità di teste di serie, mentre le squadre dal terzo al sesto posto si sfideranno nel primo turno playoff.
Come detto, a conquistare il pass diretto per le semifinali sono state Fiorentina e Parma, che hanno chiuso ai primi due posti della classifica. Ai playoff parteciperanno inoltre Cesena, Roma, Bologna e Inter, con gli incroci già definiti dal regolamento della competizione.
Tabellone playoff Primavera 1 – Tutti gli incroci
Primo turno
- Giovedì 21 maggio, ore 18.00: Roma (4ª) – Bologna (5ª)
- Venerdì 22 maggio:, ore 18.00 Cesena (3ª) – Inter (6ª)
Le gare si disputeranno in partita secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti passerà il turno la squadra meglio classificata nella regular season, senza tempi supplementari né rigori.
Semifinali
- Domenica 24 maggio, ore 18.30: Fiorentina (1ª) – vincente Roma-Bologna
- Lunedì 25 maggio, ore 20.30: Parma (2ª) – vincente Cesena-Inter
Finale
- Giovedì 28 maggio, ore 20.30: Vincente Semifinale A – Vincente Semifinale B
Diversamente dal primo turno, nelle semifinali – così come nella finale – in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore. Inoltre, da questo punto in avanti la sede unica delle sfide sarà Il Viola Center, mentre le partite precedenti si giocheranno in casa della miglior piazzata durante il campionato.
La Fiorentina proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare il titolo davanti ai propri tifosi, ma attenzione anche a Parma e Inter, tra le squadre più attrezzate del torneo. Da non sottovalutare inoltre il Cesena, autentica sorpresa della stagione, e una Roma che punta a confermarsi protagonista nelle competizioni giovanili.