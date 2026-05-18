Campionato Primavera 1, ufficiale il tabellone dei playoff: le sfide verso il titolo

Si è chiusa lunedì la regular season del campionato Primavera 1 2025/26, e ora tutte le attenzioni sono rivolte verso i playoff che metteranno in palio il titolo nazionale. Come accaduto lo scorso anno, anche questa volta la fase finale è in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo della Fiorentina.

Come previsto dal regolamento, le prime due classificate della stagione regolare – Fiorentina e Parma – accedono direttamente alle semifinali in qualità di teste di serie, mentre le squadre dal terzo al sesto posto si sfideranno nel primo turno playoff.