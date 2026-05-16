Caos calendario, la Serie A introduce il tennis nell’algoritmo per il 2026/27

Il caos sul calendario della Serie A lascia strascichi anche in vista del futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, dalla stagione 2026-2027 non saranno più possibili sovrapposizioni tra i derby di Torino e Roma e i principali eventi del tennis italiano, ovvero le Atp Finals e gli Internazionali d’Italia.
La decisione arriva dopo le difficoltà organizzative emerse negli ultimi mesi: prima l’anticipo di un giorno di Juventus-Torino dello scorso novembre per la concomitanza con le Atp Finals, poi il complesso rebus legato alla programmazione delle gare decisive per la corsa Champions in questo finale di campionato, tra esigenze televisive, ordine pubblico e la contemporaneità con il Masters 1000 di Roma.
Per evitare nuovi casi simili, la Lega Serie A avrebbe deciso di inserire una specifica “preclusione” nel software che elaborerà il calendario del prossimo campionato. In questo modo i derby di Torino e Roma non potranno essere disputati nelle settimane di svolgimento dei due eventi tennistici più importanti del calendario italiano.
Sempre secondo La Stampa, nel 2027 sarà inoltre evitata anche la sovrapposizione tra la finale di Coppa Italia e gli Internazionali d’Italia. Con la finale di Europa League prevista il 26 maggio, l’ultimo atto della coppa nazionale potrebbe infatti essere programmato il 19 maggio, tre giorni dopo la conclusione del torneo del Foro Italico.
Parallelamente, si starebbe lavorando anche sul fronte dei rapporti istituzionali tra calcio e tennis, messi sotto pressione dalle tensioni delle ultime settimane. Nelle prossime ore il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dovrebbe contattare il numero uno della FITP, Angelo Binaghi, nel tentativo di allentare il clima e riaprire il dialogo tra le parti.