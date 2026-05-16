Caos calendario, la Serie A introduce il tennis nell’algoritmo per il 2026/27

Il caos sul calendario della Serie A lascia strascichi anche in vista del futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, dalla stagione 2026-2027 non saranno più possibili sovrapposizioni tra i derby di Torino e Roma e i principali eventi del tennis italiano, ovvero le Atp Finals e gli Internazionali d’Italia.

La decisione arriva dopo le difficoltà organizzative emerse negli ultimi mesi: prima l’anticipo di un giorno di Juventus-Torino dello scorso novembre per la concomitanza con le Atp Finals, poi il complesso rebus legato alla programmazione delle gare decisive per la corsa Champions in questo finale di campionato, tra esigenze televisive, ordine pubblico e la contemporaneità con il Masters 1000 di Roma.