Ufficiale, accordo tra la Fiorentina e Pioli per la risoluzione del contratto

La Fiorentina e Stefano Pioli hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale che legava il tecnico, e il suo staff, al club viola fino al 30 giugno 2028, dopo la decisione di esonerarlo a inizio novembre. I tentativi di arrivare a un’intesa per la separazione a fine 2025 erano andati a vuoto, così l’allenatore era stato sollevato dall’incarico.

«L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale», si legge nella nota ufficiale della Fiorentina.