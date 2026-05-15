Ufficiale, accordo tra la Fiorentina e Pioli per la risoluzione del contratto

La Fiorentina e Stefano Pioli hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale che legava il tecnico, e il suo staff, al club viola fino al 30 giugno 2028, dopo la decisione di esonerarlo a inizio novembre. I tentativi di arrivare a un’intesa per la separazione a fine 2025 erano andati a vuoto, così l’allenatore era stato sollevato dall’incarico.
«L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale», si legge nella nota ufficiale della Fiorentina.
Si è risolta quindi una situazione che si era venuta a creare nei primi giorni di novembre, quando le parti stavano trattando per porre fine al rapporto, ma senza trovare un accordo per la buonuscita viste le richieste importanti dell’ex tecnico del Milan. Da qui la scelta della società toscana di procedere con l’esonero.
In quel periodo, la richiesta di Pioli era stata quantificata intorno ai 5 milioni di euro per via del contratto fino al 2028 a 3 milioni di euro netti a stagione. Una trattativa che era partita fin da subito in salita e che non aveva portato ad alcun accordo. Accordo che è stato poi trovato e comunicato oggi. La storia fra Pioli e la Fiorentina è così ufficialmente terminata.