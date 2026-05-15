Si chiuderà nella giornata di domenica la regular season del campionato Primavera 1 2025/26, ma nel frattempo – grazie alle sfide andate in scena quest’oggi – sono ufficiali le sei squadre che si contenderanno il titolo nazionale nella fase finale in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo della Fiorentina.

Come detto, a conquistare il pass diretto per le semifinali sono state Fiorentina e Parma, che hanno chiuso ai primi due posti della classifica. Ai playoff parteciperanno inoltre Cesena, Roma, Bologna e Inter, con gli incroci già definiti dal regolamento della competizione.

Tabellone playoff Primavera 1 – Tutti gli incroci

Primo turno

Giovedì 21 maggio 2026: Roma (4ª) – Bologna (5ª)

Venerdì 22 maggio 2026: Cesena (3ª) – Inter (6ª)

Le gare si disputeranno in partita secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti passerà il turno la squadra meglio classificata nella regular season, senza tempi supplementari né rigori.

Semifinali

Fiorentina (1ª) – vincente Roma-Bologna

Parma (2ª) – vincente Cesena-Inter

Diversamente dal primo turno, nelle semifinali – così come nella finale – in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore. Va ricordato che la Fiorentina si trova attualmente al primo posto in classifica, ma con l’ultima gara della stagione regolare il Parma potrebbe ancora scavalcarla modificando così gli incroci nelle semifinali.