Inchiesta San Siro, annullato un sequestro di telefoni al centro dell’indagine

Si complica il quadro giudiziario dell’inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. Come riportato dal Corriere della Sera, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro “intermedio” dei telefoni di alcuni protagonisti dell’operazione, pur confermando quello iniziale e quello più recente, aprendo così nuovi interrogativi giuridici sul trattamento dei dati personali e sui possibili effetti sull’indagine.

L’inchiesta dei pm Paolo Filippini, Mauro Cavalleri e Giovanni Polizzi ruota attorno all’ipotesi di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente» nella cessione dell’area di San Siro ai due club milanesi. Al centro della vicenda ci sono le acquisizioni dei contenuti di cellulari e dispositivi elettronici dell’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, dell’avvocata Ada De Cesaris e della funzionaria comunale Patrizia Collarini.