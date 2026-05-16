Lazio, Sarri sarà in panchina nel derby: convinto dai giocatori

Maurizio Sarri sarà presente al derby nonostante le forti polemiche dei giorni scorsi sull’orario della sfida. L’allenatore biancoceleste, inizialmente deciso a non partecipare dopo la finale persa contro l’Inter, sarebbe stato convinto direttamente dalla squadra, che gli ha chiesto di esserci in una gara dal peso simbolico e sportivo rilevante, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Il tecnico della Lazio aveva espresso apertamente il proprio dissenso contro la decisione di disputare il derby in fascia mattutina, prima alle 12.30 e poi anticipato alle 12, criticando duramente la gestione del calendario da parte della Lega Serie A. Dopo la finale, Sarri aveva ribadito la propria posizione, definendo inaccettabile la collocazione di una partita così importante in un momento cruciale della stagione, soprattutto per squadre ancora in corsa per obiettivi europei dal forte impatto economico.