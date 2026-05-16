Lazio, Sarri sarà in panchina nel derby: convinto dai giocatori

Maurizio Sarri sarà presente al derby nonostante le forti polemiche dei giorni scorsi sull’orario della sfida. L’allenatore biancoceleste, inizialmente deciso a non partecipare dopo la finale persa contro l’Inter, sarebbe stato convinto direttamente dalla squadra, che gli ha chiesto di esserci in una gara dal peso simbolico e sportivo rilevante, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Il tecnico della Lazio aveva espresso apertamente il proprio dissenso contro la decisione di disputare il derby in fascia mattutina, prima alle 12.30 e poi anticipato alle 12, criticando duramente la gestione del calendario da parte della Lega Serie A. Dopo la finale, Sarri aveva ribadito la propria posizione, definendo inaccettabile la collocazione di una partita così importante in un momento cruciale della stagione, soprattutto per squadre ancora in corsa per obiettivi europei dal forte impatto economico.
L’allenatore biancoceleste non terrà la conferenza stampa della vigilia, lasciando spazio a possibili forme di protesta anche nel giorno del match. Restano infatti da capire le modalità con cui Sarri sceglierà di manifestare il proprio dissenso, tra le interviste prepartita e gli impegni mediatici del post gara.
Il derby si giocherà inoltre in un clima particolare anche sugli spalti: la tifoseria organizzata laziale resterà fuori dallo stadio in segno di protesta, mentre circa mille sostenitori biancocelesti hanno comunque acquistato il biglietto per assistere alla sfida.
Sul futuro di Sarri, infine, si profila un’estate decisiva. Dopo il confronto con il presidente Claudio Lotito, previsto nei prossimi giorni, il tecnico valuterà le proprie opzioni. Napoli e Atalanta — con il possibile ritorno di Cristiano Giuntoli in un ruolo chiave — restano piste monitorate, anche in attesa delle decisioni di Antonio Conte. Per Sarri, il derby potrebbe così assumere anche il valore di un possibile ultimo incrocio cittadino sulla panchina della Lazio.