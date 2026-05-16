Mondiali 2026, show stile Super Bowl all’intervallo della finale: ci saranno Shakira, Madonna e i BTS

Oltre al classico spettacolo prepartita, che di fatto assolve il compito di cerimonia di chiusura, ci sarà uno spettacolo di primo livello anche durante l’intervallo fra primo e secondo tempo della finalissima mondiale. Un modello preso direttamente dalla NFL , che ha fatto dell’ half-time show ormai un appuntamento imperdibile del Super Bowl. La FIFA ha svelato i protagonisi: Madonna, Shakira – che anche per questa edizione ha scritto e interpretato l’inno dei Mondiali – e il gruppo BTS , star del K-Pop. Si tratta di una prima volta assoluta per la finale più attesa del mondo del calcio. A curare lo show sarà Chris Martin , dei Coldplay.

Una finale del Mondiale in stile SuperBowl . Questa l’ultima idea della FIFA per la rassegna irirdata che è pronta a partire fra 30 giorni e si disputerà fra Stati Uniti , Messico e Canada . L’ultimo atto si giocherà al MetLife Stadium in New Jersey il 19 luglio .

Una innovazione che era stata anticipata dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, negli scorso mesi. «Questo sarà un momento storico per i Mondiali FIFA e uno spettacolo degno del più grande evento sportivo del mondo», ha scritto sul proprio profilo Instagram nelle ultime ore per commentare la novità. Lo spettacolo dell’intervallo, tipico delle finalissime del football americano, era stato introdotto già per la finale di Copa America 2024, a Miami, e per quella della prima edizione del Mondiale per Club, che si è giocata sempre al MetLife Stadium.

Inoltre, lo spettacolo dell’intervallo nella finale Mondiale sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso a un’istruzione di qualità e a opportunità calcistiche per bambini di tutto il mondo. Oltre 30 milioni di dollari sono già stati raccolti e la campagna continuerà a crescere grazie alla destinazione di un dollaro per ogni biglietto venduto per le partite della rassegna Mondiale 2026 a progetti sociali in diversi Paesi.

Infantino, ha così commentato: «Madonna, Shakira e BTS sono icone globali la cui musica supera confini e generazioni. Siamo orgogliosi di accoglierli nel primo halftime show della finale del Mondiale, curato da Chris Martin dei Coldplay. Quando il mondo si riunirà per la partita più importante del calcio il 19 luglio 2026 a New York-New Jersey, questo spettacolo metterà in luce anche uno scopo più grande: sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund e la nostra missione comune di ampliare l’accesso all’istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Sarà una celebrazione del calcio, dell’unità e della comune umanità che andrà ben oltre il fischio finale». Allo show, in programma al MetLife Stadium, prenderanno parte anche i personaggi di Sesame Street e The Muppets, con l’obiettivo di rafforzare il messaggio educativo al centro dell’iniziativa. L’evento sarà prodotto da Global Citizen in collaborazione con Live Nation Entertainment e Done+Dusted. In un video di presentazione, Chris Martin ha spiegato che lo spettacolo sarà «dedicato allo stare insieme… e tutti sono invitati».