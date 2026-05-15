Gli uomini più ricchi in UK nel 2026: il patron di DAZN terzo, Beckham tra i miliardari

Da Len Blavatnik all’ex Manchester United, passando per Re Carlo III e Sir Jim Ratcliffe: i nomi della Sunday Times Rich List 2026.

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Redazione
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Uomini più ricchi del Regno Unito
David Beckham (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Dal proprietario di DAZN Len Blavatnik al socio di minoranza del Manchester United Sir Jim Ratcliffe, passando per l’ex calciatore David Beckham e la moglie Victoria – entrati nel gruppo dei miliardari per la prima volta -, fino ad arrivare addirittura a Re Carlo III. Anche per il 2026 è stata stilata la “Rich List” del Sunday Times, che raccoglie figure di ogni tipo tra quelle residenti nel Regno Unito e le classifica sulla base del loro patrimonio. 

In cima alla classifica ci sono gli eredi di Gopi Hinduja, mancato a novembre del 2025. Sanjay e Dheeraj Hinduja e famiglia vantano un patrimonio di 38 miliardi di sterline: la ricchezza è legata all’attività del Gruppo Hinduja, conglomerato transnazionale indiano presente in undici settori tra cui automobilistico, petrolio e prodotti chimici speciali, bancario e finanziario, IT e ITeS, sicurezza informatica, sanità, commercio, sviluppo di progetti infrastrutturali, media e intrattenimento, energia e settore immobiliare.  

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La ricchezza combinata delle 350 persone presenti nella graduatoria è di 784 miliardi di sterline, in crescita dell’1,4% rispetto all’edizione precedente e una somma equivalente a un quarto del PIL del Regno Unito. Il patrimonio complessivo torna così a crescere dopo tre cali consecutivi nel valore collettivo. La soglia d’ingresso è pari a 340 milioni di sterline, in calo rispetto ai 350 milioni di sterline dell’ultimo anno. 

Uomini più ricchi del Regno Unito – La top 10 del 2026

La lista del 2026 include anche Re Carlo III, il cui patrimonio è cresciuto di 40 milioni di sterline fino a raggiungere i 680 milioni. Di seguito, ecco chi occupa i primi dieci posti di questa graduatoria: 

  1. Sanjay e Dheeraj Hinduja e famiglia (Gruppo Hinduja) – 38 miliardi di sterline 
  2. David e Simmon Reuben e famiglia (Reuben Brothers) – 27,971 miliardi di sterline 
  3. Leonard Blavatnik (DAZN e Warner Music) – 26,852 miliardi di sterline 
  4. Idan Ofer (Israel Corporation) – 24,481 miliardi di sterline 
  5. Guy, George, Alannah e Galen Weston e famiglia (Primark) – 18,939 miliardi di sterline 
  6. Christopher Harborne (Finanza, aviazione e tecnologia: Tether) – 18,177 miliardi di sterline
  7. Nik Storonsky (Revolut) – 16,411 miliardi di sterline
  8. Alex Gerko (XTX Markets) – 16,006 miliardi di sterline
  9. Sir Jim Ratcliffe (Ineos, Manchester United) – 15,194 miliardi di sterline 
  10. Igor e Dmitry Bukhman (Playrix) – 14,26 miliardi di sterline 

Tra i miliardari presenti nelle prime dieci posizioni, ne emergono alcuni che hanno interessi nel mondo del calcio. A cominciare dai fratelli Reuben, che hanno investito nel Newcastle. Il terzo posto è occupato invece da Len Blavatnik, che con la sua piattaforma di sport in streaming DAZN detiene anche i diritti tv della Serie A e del Mondiale 2026 in Italia. 

Idan Ofer era invece un azionista dell’Atletico Madrid (ma ha venduto le proprie quote al fondo Apollo, nuovo azionista di maggioranza del club) e possiede il Familicao, club portoghese. Infine, al nono posto si trova Sir Jim Ratcliffe, proprietario del Nizza (Ligue 1 francese) e allo stesso tempo azionista di minoranza del Manchester United.  

Uomini più ricchi del Regno Unito – Le figure con interessi nel calcio

Scorrendo la lista, ci sono altre figure presenti in classifica tra quelle di spicco legate attualmente al mondo del calcio o che in passato hanno avuto interessi in questo settore. Si segnalano in particolar modo:  

  • 24. Daniel Kretinsky – 8,185 miliardi di sterline (co-proprietario del West Ham) 
  • 31. Joe Lewis – 5,83 miliardi di sterline (proprietario del Tottenham) 
  • 52. Mike Ashley – 3,437 miliardi di sterline (ex proprietario del Newcastle) 
  • 79. Farhad Moshiri – 2 miliardi di sterline (ex proprietario dell’Everton) 
  • 81. Bernie Ecclestone – 2 miliardi di sterline (ex capo della Formula 1 ed ex proprietario del QPR) 
  • 141. David Beckham – 1,185 miliardi di sterline (ex calciatore e proprietario dell’Inter Miami) 
  • 250. Joe Hemani – 550 milioni di sterline (vicepresidente del Chelsea) 
  • 294. Lewis Hamilton – 435 milioni di sterline (pilota Ferrari in Formula 1) 
  • 306. Ed Sheeran – 410 milioni di sterline (cantante e azionista dell’Ispwich Town) 

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