Caso di spionaggio nei playoff per la Premier: il Middlesbrough chiede la squalifica del Southampton

Secondo il club, si trattava di un collaboratore del Southampton incaricato di raccogliere informazioni sugli avversari. Una volta esploso il caso, la English Football League (EFL) ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare nei confronti del Southampton, che nel frattempo ha conquistato la finale playoff (dove affronterà l’Hull City) proprio ai danni del Middlesbrough.

Caos attorno alla finale playoff di Championship, con il caso Southampton che continua a tenere banco e che potrebbe avere ripercussioni dirette sulla corsa alla promozione in Premier League. Tutto nasce da quanto accaduto in vista della semifinale tra i Saints e il Middlesbrough . Un uomo identificato come William Salt sarebbe stato sorpreso nei pressi del centro sportivo del Boro mentre filmava di nascosto una seduta di allenamento con il cellulare.

L’udienza davanti alla Commissione disciplinare indipendente si terrà entro martedì 19 maggio, anche se la data esatta è ancora in fase di definizione e sarà comunicata a breve. La Commissione emetterà il proprio verdetto il prima possibile dopo aver analizzato memorie, documenti e prove raccolte. Tra le ipotesi ci sono una sanzione economica o – come richiesto dal Middlesbrough – la squalifica del Southampton.

La EFL ha precisato di non avere il controllo diretto delle tempistiche, dal momento che il procedimento è gestito da una Commissione indipendente. Nonostante ciò, la Lega continua a programmare la finale playoff di Championship per sabato 23 maggio, con calcio d’inizio fissato alle 16.30. Allo stesso tempo, però, l’organizzazione ha avvertito i tifosi che l’esito del procedimento disciplinare potrebbe ancora comportare modifiche alla programmazione della partita.

La EFL ha inoltre confermato di aver predisposto diversi piani di emergenza, comprese eventuali procedure d’appello, qualora si rendessero necessarie. Anche per questo motivo Hull City e Southampton comunicheranno ai propri sostenitori ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti soltanto nelle prossime ore. La Lega ha invitato i tifosi a prestare particolare attenzione alle condizioni di vendita e a valutare con cautela eventuali prenotazioni di viaggio e alloggio.

Come detto, alla base del procedimento disciplinare c’è il caso esploso dopo le accuse rivolte al Southampton di aver osservato e registrato una sessione di allenamento del Middlesbrough prima di una gara considerata decisiva nella corsa playoff. Proprio il Middlesbrough è intervenuto duramente con un comunicato ufficiale dopo che la Commissione disciplinare ha respinto la richiesta del club di poter partecipare direttamente al procedimento.

«Il club prende atto della decisione della Commissione disciplinare di non consentire al Middlesbrough di intervenire nel procedimento avviato dalla EFL contro il Southampton FC», si legge nella nota. «Il club si rammarica per questo esito, considerando che siamo direttamente coinvolti dalle questioni oggetto dell’indagine e che disponiamo di elementi di prova rilevanti sui fatti contestati e sul loro impatto competitivo».