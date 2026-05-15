L’occasione giusta sarà la sfida in casa a San Siro contro il Verona , l’ultima di questa stagione tra le mura amiche. Una volta concluso l’incontro (in programma alle ore 15.00), è previsto il classico pullman scoperto che porterà in trionfo la squadra di Cristian Chivu fino a raggiungere piazza Duomo, dove Lautaro Martinez e compagni festeggeranno per tutta la serata con i propri tifosi.

Percorso festa scudetto Inter – Il tragitto previsto per le vie di Milano

Ma quale percorso farà il pullman? In questi giorni si è tenuta una serie di colloqui fra esponenti della società nerazzurra e le istituzioni che si occupano di pubblica sicurezza per mettere a punto un percorso adatto per celebrare l’accoppiata scudetto-Coppa Italia rendendo partecipe il più largo numero di tifosi possibile.

Due anni fa, in occasione della conquista del 20° scudetto, il pullman nerazzurro partì da San Siro per le 16.00, tre ore e mezza dopo il fischio d’inizio della partita contro il Torino in programma quella domenica alle 12.30. Considerando invece che la partita con il Verona si giocherà alle ore 15.00, la partenza dal Meazza è stata programmata fra le 18.00 e le 18.30.

Considerando gli orari, questa volta il percorso sarà più corto rispetto a quello del 2024. Partenza obbligata da viale Caprilli tra due ali di folla in attesa in cima alla rampa del parcheggio dello stadio (nel 2024, l’autista impiegò mezz’ora solo a raggiungere la rotonda dell’Ippodromo). Poi la tappa in piazzale Lotto e la svolta in via Monte Rosa per un lunghissimo rettilineo che attraversa piazza Amendola, lambisce lo skyline di CityLife e si conclude in piazza Buonarroti. Da lì l’autobus con i colori nerazzurri e i trofei dello scudetto e della Coppa Italia dovrebbe percorrerà via Boccaccio, per approdare in piazzale Cadorna e svoltare a destra in via Carducci.

In seguito, il pullman raggiungerà largo d’Ancona, girerà a sinistra in corso Magenta e proseguirà in via Meravigli. L’ultimo tratto prevede piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in piazza del Duomo, all’ombra della Madonnina.

Un tragitto parzialmente diverso rispetto a quello di due anni fa, quando i nerazzurri attraversarono viale Teodorico, corso Sempione e via Melzi d’Eril, lasciandosi a destra l’Arena Civica; poi il passaggio davanti alla sede del club in viale della Liberazione, la passerella serale tra via Turati, piazza Cavour e e via Manzoni e l’approdo in Duomo alle 23, passando da piazza Scala.

Il finale non dovrebbe cambiare: tutti affacciati dalla terrazza incastonata nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele. Nel 2024, le stime parlarono di circa 400mila persone in strada per salutare i campioni d’Italia. Ci si aspetta più o meno lo stesso numero anche quest’anno.

Percorso festa scudetto Inter – Tutte le vie della parata

Di seguito, per riepilogare, ecco le vie del percorso che il pullman dell’Inter seguirà per celebrare il 21° scudetto e la conquista della Coppa Italia (tra parentesi gli orari stimati di alcune delle tappe intermedie):