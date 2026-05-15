Il Newcastle accelera sul muovo stadio: impianto da 65mila posti

Il tabloid inglese Daily Mail ha svelato la prima immagine dei piani ambiziosi del Newcastle per la realizzazione di un nuovo stadio in città. Il rendering è stato realizzato dallo studio di architettura KSS, incaricato di guidare il progetto, e mostra una sezione del possibile nuovo impianto che andrebbe a sostituire lo storico St James’ Park. Il design, sviluppato su due anelli e con una struttura a “catino”, lascia intravedere una facciata esterna simile a quella dell’Allianz Arena del Bayern Monaco, caratterizzata una struttura in acciaio ricoperta di cuscini in lamina. Secondo fonti vicine al dossier, questa immagine sarebbe già stata aggiornata e il progetto avrebbe subito modifiche significative negli ultimi mesi. Tuttavia, i materiali pubblicati rappresentano un chiaro indizio della preferenza del club verso la costruzione di un nuovo impianto.

Dopo il summit di Matfen Hall con il fondo saudita PIF dello scorso mese, l’amministratore delegato David Hopkinson e il direttore operativo Brad Miller avrebbero ricevuto indicazioni precise dalla proprietà: presentare informazioni dettagliate sia sull’ipotesi di un nuovo impianto sia su quella di una riqualificazione dello storico St James’ Park. Al momento PIF non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma l’idea di un nuovo stadio riscuoterebbe consensi sia all’interno del management sia tra gli stessi proprietari. (Immagine: Daily Mail)I rendering e il successivo lavoro di sviluppo dimostrano quanto approfondita sia l’analisi sull’opzione nuovo stadio. In caso di via libera, Leazes Park resta l’area considerata più probabile per ospitare la struttura, che dovrebbe avere una capienza di almeno 65mila spettatori: una cifra indicata anche nei documenti visionati dal Daily Mail.