Stellantis, nuovo accordo da 1 miliardo con la cinese Dongfeng

Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. Stellantis e Dongfeng Group hanno inoltre sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) strategico – un accordo non vincolante – per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore.

In base all’accordo siglato oggi, e subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione, a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA) dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia a marchio Peugeot. I modelli proporranno la nuova identità di design ispirata alle concept car svelate al Salone dell’Auto di Pechino 2026. Questi modelli sono destinati al mercato cinese e all’esportazione verso i mercati globali e rientrano nel piano di crescita internazionale di Peugeot. Inoltre, a partire dal 2027, il piano prevede l’avvio della produzione, nello stabilimento DPCA di Wuhan, di due fuoristrada NEV a marchio Jeep destinati ai mercati globali.