Dal Foro Italico a Ponte Milvio: il piano sicurezza di Roma per derby e tennis

Come riporta l’edizione romana de La Repubblica , l’unico elemento considerato favorevole dagli addetti ai lavori riguarda la decisione dei tifosi della Roma di entrare regolarmente allo stadio ed esporre la scenografia preparata per la curva Sud. Se il derby fosse stato confermato nella serata di lunedì, infatti, i gruppi organizzati giallorossi avevano annunciato una protesta con la permanenza all’esterno dell’impianto, tra piazza Mancini e lungotevere Maresciallo Diaz, scenario che avrebbe ulteriormente aumentato i rischi sul fronte della sicurezza.

La macchina della sicurezza è già in moto per quella che si annuncia come una domenica ad altissima tensione nella zona del Foro Italico, a Roma. La scelta di disputare il derby Roma-Lazio alle ore 12, nello stesso giorno della finale maschile degli Internazionali d’Italia , costringerà prefettura e questura a gestire un dispositivo eccezionale per evitare il contatto tra le tifoserie e garantire l’ordine pubblico in uno dei quadranti più delicati della Capitale.

Nonostante il cambio di orario, la giornata resta comunque estremamente complessa da gestire. Il prefetto Lamberto Giannini e il questore Roberto Massucci avrebbero preferito evitare la concomitanza tra il derby e la finale del torneo di tennis, soprattutto alla luce della protesta permanente della curva Nord laziale a ponte Milvio.

Il piano sicurezza della capitale: un responsabile e oltre 1000 agenti

Per questo motivo è stato predisposto un piano straordinario. La Lega Serie A ha nominato un responsabile della sicurezza dell’intera area del Foro Italico, che fungerà da raccordo con le forze dell’ordine. Previsto inoltre un piano integrato per la gestione dei flussi di pubblico, sia in ingresso sia in uscita, attraverso un massiccio impiego di steward e una campagna di sensibilizzazione rivolta ai tifosi.

Sul territorio verrà schierato un dispositivo imponente: oltre mille agenti presidieranno ponte Milvio, piazza Mancini e il lungotevere per impedire qualsiasi contatto tra le due tifoserie. L’area sarà monitorata già dalle prime ore dell’alba anche con pattuglie a cavallo, droni, idranti ed elicotteri. Fondamentale anche il contributo della polizia locale, chiamata a rivoluzionare temporaneamente la viabilità della zona con rimozioni e chiusure per garantire corridoi sicuri ai mezzi delle forze dell’ordine.