«L’operazione è stata completata nei tempi e alle condizioni di cui al comunicato emesso in data 20 marzo 2026. L’acquisizione è stata finanziata – per circa il 75% – mediante una nuova linea di credito bancaria a medio–lungo termine, specificatamente dedicata, concessa da Deutsche Bank a condizioni ritenute dalla Società convenienti nell’attuale contesto di mercato, a conferma dello standing creditizio del Gruppo e della capacità di accesso a fonti di finanziamento a condizioni competitive», conclude la nota della Juve.

Nel dettaglio, l’affitto di circa 2 milioni di euro annui per l’immobile verrà di fatto sostituito dalla quota ammortamento relativa all’acquisto dello stesso, con un risparmio di alcune centinaia di migliaia di euro. L’idea alla base dell’operazione è rafforzare il patrimonio del club, nella convinzione che il valore del J|Hotel possa crescere nel tempo. Previsto anche un miglioramento del conto economico per il club bianconero e un’incidenza positiva sui parametri finanziari che contribuirà al rispetto delle norme del Fair Play Finanziario UEFA .

Il riferimento è all’operazione annunciata nel mese di marzo, con la quale la Juventus ha deciso di rilevare l’immobile che ospita l’hotel a suo marchio. Con questa mossa il club ha voluto accorpare la proprietà dell’immobile e la gestione dell’hotel, una struttura che negli anni ha registrato un significativo miglioramento del proprio posizionamento sul mercato, dell’apprezzamento da parte della clientela e delle performance complessive. Secondo la società, l’integrazione consentirà di ottimizzare alcuni costi e aumentare le sinergie di ricavo , generando valore da reinvestire nel core business della Juventus.

Il valore di mercato complessivo di questi asset immobiliari risulta oggi significativamente superiore – di circa il doppio – rispetto al loro costo di acquisto o costruzione, che al 31 dicembre 2025 era pari a circa 220 milioni di euro. Negli ultimi anni, il J|Hotel è cresciuto progressivamente, registrando oltre 200mila presenze, con ospiti provenienti da 130 Paesi, ospitando oltre 2mila eventi, con circa 600mila persone che hanno provato l’eccellenza culinaria del ristorante. Inoltre, oltre ad essere un punto di riferimento per i tifosi bianconeri, è diventato una significativa risorsa per l’indotto che genera sul territorio cittadino e come polo di attrazione turistica piemontese.

Nonostante la Juventus disponesse di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il pagamento del prezzo, il club ha deciso – come sottolineato nella nota – di finanziare il 75% dell’operazione ricorrendo a una nuova linea di credito bancaria a medio-lungo termine concessa da Deutsche Bank a condizioni ritenute convenienti dalla società nel contesto di mercato. In ogni caso, la Juve aveva già sottolineato che la mossa non inciderà sugli investimenti futuri nel core business. Tradotto: le risorse a disposizione per il mercato non saranno influenzate da questa operazione immobiliare.