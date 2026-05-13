Inchiesta arbitri, Zazzaroni: «Lotte interne incommentabili. Non tifo per nessuno»

«Da ieri ricevo telefonate e messaggi di colleghi che vogliono sapere cosa ho detto al pm Maurizio Ascione. Non ho intenzione di rivelare il contenuto di due ore di chiacchierata per rispetto nei confronti di un eccellente e garbatissimo magistrato». Ha esordito così, sui suoi canali social, Ivan Zazzaroni. Il direttore de Il Corriere dello Sport ha parlato a seguito della sua audizione relativa all’inchiesta arbitrale avviata dalla Procura di Milano.

«Un paio di c******i del web hanno tratto conclusioni tifose, offendendomi pesantemente, sulla base del sentito dire: uno di questi sarà querelato – è la mia prima volta in 46 anni di professione, sono quasi emozionato – e il ricavato lo destinerò alla raccolta fondi a favore delle vittime di Crans-Montana», ha aggiunto.